Ťažká nehoda na priechode pre chodcov: Vodič zrazil matku s kočíkom! Dieťa transportoval vrtuľník

BANSKÁ ŠTIAVNICA - Ťažká nehoda v Banskej Štiavnici. Matku s dieťaťom v kočíku zrazil na priechode pre chodcov 79-ročný vodič. Dieťa muselo byť letecky prevezené do nemocnice.
K nehode došlo dnes dopoludnia na ulici Križovatka v Banskej Štiavnici. "Pri nehode došlo k zraneniu dieťaťa v kočíku, ktoré bolo leteckými záchranármi transportované do nemocnice v Banskej Bystrici. Podľa predbežných informácií neutrpelo život ohrozujúce zranenia," uviedla polícia.
Vodič aj matka vyviazli bez zranení. Dychová skúška vodiča bola negatívna. Policajti mu na mieste zadržali vodičský preukaz. Dopravná nehoda je v štádiu objasňovania.
"Dôrazne apelujeme na vodičov, aby v blízkosti priechodov pre chodcov zvýšili pozornosť a znížili rýchlosť. Zároveň vyzývame chodcov, aby sa pred vstupom na priechod vždy presvedčili, že môžu vozovku bezpečne prejsť," dodala polícia.