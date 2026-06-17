USA schválili predaj Black Hawk Rakúsku: Viedeň posilní vojenskú flotilu za 1,5 miliardy dolárov

WASHINGTON/VIEDEŇ - Americké ministerstvo zahraničných vecí v stredu oznámilo, že schválilo predaj 12 vrtuľníkov UH-60 Black Hawk a súvisiaceho vybavenia v hodnote 1,5 miliardy dolárov Rakúsku. Informuje o tom agentúra AFP.
„Navrhovaný predaj zlepší schopnosť Rakúska brániť sa súčasným a budúcim hrozbám a podporovať koaličné operácie a cieľ väčšej vojenskej interoperability Spojených štátov a Rakúska,“ uviedol americký rezort diplomacie.
Predaj „podporí ciele zahraničnej politiky a národnej bezpečnosti Spojených štátov tým, že pomôže zlepšiť bezpečnosť partnera, ktorý je silou politickej stability a hospodárskeho pokroku v Európe“, uviedol rezort vo vyhlásení. Ministerstvo zároveň upovedomilo o navrhovanom predaji Kongres, ktorý o ňom bude hlasovať.