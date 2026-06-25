TRAGICKÝ večer s osudným šmykom: Motocyklista pri Galante neprežil náraz do oplotenia

(Zdroj: facebook/Polícia SR - Trnavský kraj)
VEĽKÉ ÚĽANY - Tridsaťsedemročný motocyklista dostal vo štvrtok podvečer šmyk a následne narazil do oplotenia pri ceste v obci Veľké Úľany v okrese Galanta. Pri dopravnej nehode utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. Informovala o tom trnavská krajská polícia.
„Presné príčiny a okolnosti tejto tragickej dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho policajného vyšetrovania,“ priblížili policajti. Motocyklistov vyzvali, aby jazdili mimoriadne opatrne a nepreceňovali svoje schopnosti.