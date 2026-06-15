UNBROS: Nová éra elektronickej hudby na Slovensku prichádza už 18. septembra

Slovenská festivalová scéna sa pripravuje na udalosť, ktorá má ambíciu posunúť hranice elektronickej hudby. UNBROS Music Festival prinesie 18. septembra do TIPOS Arény – Zimného štadióna Ondreja Nepelu v Bratislave svetové mená, špičkovú produkciu a atmosféru, akú slovenské publikum doteraz nezažilo. Lístky sa rýchlo vypredávajú.
Festival, na ktorý nezabudneš
Organizátori od začiatku pracujú s jasnou víziou. Vytvoriť podujatie, ktoré nebude len ďalším festivalom v kalendári, ale skutočným zážitkom.
„Pod názvom UNBROS môžu návštevníci očakávať jeden z najkvalitnejších line-upov, aké sa na Slovensku podarilo zostaviť. Prinášame interpretov, ktorí budú mať u nás premiéru, a verím, že ľudia zažijú niečo, čo tu doteraz nemali možnosť zažiť. Celý tím pracuje na tom, aby vytvoril podujatie, na ktoré sa bude ešte dlho spomínať,“ hovorí šéf produkcie Martin Žitňanský.
Elektronická hudba v tej najlepšej podobe
Hudobná dramaturgia festivalu je postavená na kvalitnej elektronickej hudbe. Návštevníci sa môžu tešiť najmä na melodic techno, progressive house, house a indie dance.
„Line-up sme skladali tak, aby odrážal to najlepšie zo súčasnej elektronickej hudby. Chceme priniesť interpretov, ktorí dnes udávajú smer na svetovej scéne,“ dodáva Martin Žitňanský.
Viac ako rok príprav
Projekt UNBROS nevznikol zo dňa na deň. Prvé myšlienky sa zrodili už počas leta 2024 a odvtedy celý tím intenzívne pracuje na jeho realizácii.
„Myšlienka vznikla približne pred rokom. Samotný nápad by však nestačil. Za festivalom stojí množstvo ľudí, ktorí mu venovali stovky hodín práce. Veríme, že práve teraz vzniká projekt, ktorý bude mať budúcnosť a stane sa tradíciou,“ hovorí Martin Žitňanský.
Svetové mená po prvýkrát na Slovensku
Festival prinesie do Bratislavy interpretov, ktorí pravidelne vystupujú na najprestížnejších svetových podujatiach vrátane Tomorrowlandu, Ultra Music Festival či EDC Las Vegas.
Medzi hlavnými hviezdami budú ARGY, ktorý patrí k najvýznamnejším globálnym menám žánru melodic techno a house. Miss Monique a legendárny dánsky producent Kölsch.
Predstaví sa Brina Knauss, pôvodom zo Slovinska. Silné zastúpenie bude mať aj slovenská scéna. Úspešný producent D.K.O a ANTYME, hudobný producent zameraný na house, melodic techno a tech house. Line-up doplní belgické duo YERUN & Laura Hoogland, ktoré pravidelne vystupuje na Tomorrowlande.
„Všetci interpreti sa poznajú zo svetových festivalov a stretávajú sa na najväčších pódiách. Verím, že práve táto energia sa prenesie aj do Bratislavy a vytvorí jedinečnú atmosféru,“ hovorí Martin Žitňanský.
Produkcia svetového formátu
Festival sa uskutoční v najväčšej krytej hale na Slovensku – TIPOS Aréne.
Organizátori pripravujú veľkolepú scénu, špičkový zvuk, modernú vizuálnu produkciu aj komfortné zázemie pre návštevníkov.
„Už samotný priestor nám umožňuje pripraviť produkciu, ktorá sa bude približovať zahraničným štandardom. Chceme, aby sa každý návštevník cítil komfortne od príchodu až po odchod a aby si odniesol výnimočný zážitok,“ vysvetľuje Martin Žitňanský.
Festival vytvorený pre ľudí
Organizátori zdôrazňujú, že cieľom festivalu nie je iba priniesť veľké mená, ale vytvoriť podujatie, ktoré bude patriť fanúšikom elektronickej hudby.
„Nerobíme to pre ego ani preto, aby sme niekomu niečo dokazovali. Robíme to pre ľudí, ktorí milujú elektronickú hudbu rovnako ako my. Veríme, že Slovensko je pripravené na podujatie svetovej úrovne a každý návštevník môže byť pri zrode niečoho veľkého. Za každú podporu, kúpenú vstupenku či zdieľanie patrí obrovské poďakovanie,“ uzatvára šéf produkcie Martin Žitňanský.
UNBROS Music Festival sa uskutoční 18. septembra v TIPOS Aréne – Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave.
UNBROS štartuje už pred festivalom
Atmosféru festivalu si mohli fanúšikovia vychutnať ešte pred samotným septembrovým podujatím. 10. júna sa uskutočnil prvý OFF STAGE event v priestoroch bistra Kubis The Nook, kde organizátori pripravili komorný music experience doplnený o súťaž pre návštevníkov.
„Chceme, aby UNBROS nebol iba jednodňovým festivalom, ale značkou, ktorá bude žiť aj počas mesiacov pred samotným podujatím. OFF STAGE eventy sú príležitosťou stretnúť komunitu fanúšikov elektronickej hudby, priniesť im jedinečnú atmosféru a postupne ich naladiť na to, čo ich čaká v septembri,“ hovorí šéf produkcie Martin Žitňanský.
Prvý OFF STAGE event odštartoval sériu sprievodných podujatí, ktoré budú pokračovať až do festivalu. Organizátori plánujú prinášať podobné music experience na rôzne zaujímavé miesta po celej Bratislave. Každý z nich ponúkne kvalitnú elektronickú hudbu, príjemnú komunitnú atmosféru a súťaže o atraktívne festivalové ceny.
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