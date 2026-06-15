DRÁMA na Liptovskej Mare! Paraglajdista spadol do priehrady, zasahovali všetky záchranné zložky

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - Pokojné nedeľné popoludnie na Liptovskej Mare narušilo dramatické hlásenie o údajnom páde paraglajdistu do vody. Informácia, ktorú prijali tiesňové linky, okamžite rozbehla rozsiahlu záchrannú akciu. Na miesto vyrazili profesionálne aj dobrovoľné tímy, zdravotníci aj polícia.
V nedeľu 14. júna 2026 prijali tiesňové linky oznámenie od ženy, ktorá tvrdila, že videla paraglajdistu spadnúť do priehrady, píše portál Liptov112. Podľa jej slov sa muž po dopade ocitol vo vode, chvíľu bojoval o život a následne zmizol pod hladinou. Keďže pri podobných situáciách rozhodujú sekundy, na miesto okamžite vyrazili všetky dostupné zložky.
K priehrade okamžite smerovali hasiči z Liptovského Mikuláša s člnom, dobrovoľní hasiči z Liptovského Trnovca, zdravotnícke posádky a policajné hliadky. Oznamovateľka už čakala na brehu a presne označila miesto, kde paraglidistu naposledy videla.
Paraglajdista sa sám dostal na breh
Hasičský čln okamžite vyrazil na vodu a začalo sa systematické prehľadávanie oblasti. Situácia bola napätá – ak muž zostal uväznený vo výstroji, išlo o čas. Po krátkom čase však prišla správa, ktorá všetkých prekvapila. Paraglajdista sa po páde dokázal sám vyslobodiť, zachoval si chladnú hlavu a doplával na breh vlastnými silami. Záchranári ho našli v poriadku, bez známok zranenia.
Privolaní záchranári muža vyšetrili a konštatovali, že neutrpel žiadne zranenia a nepotrebuje hospitalizáciu. Napriek tomu, že išlo o situáciu s dobrým koncom, zzáchranné zložky ocenili rýchlu reakciu svedkyne. Pri podobných incidentoch môže aj malé zaváhanie rozhodnúť o živote. Po overení situácie sa všetky tímy bezpečne vrátili späť na svoje základne.