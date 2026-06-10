Požiar pri Svidníku sa opäť rozhorel: Hasiči bojujú s plameňmi na skládke! V pohotovosti sú aj dobrovoľníci

Ilustračné foto (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
SVIDNÍK - Hasiči aktuálne zasahujú pri požiari skládky na odpad v obci Šemetkovce v okrese Svidník. Ako uviedol operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove, požiar vypukol v utorok (9. 6.).
Podľa jeho slov bol požiar v utorok uhasený, v stredu sa opäť rozhorel. „Na mieste zasahuje sedem hasičov s tromi cisternami, jeden hasič s dronom a na miesto idú aj dobrovoľnícki hasiči,“ povedal operačný dôstojník.
Ide o skládku na odpad, ktorý nie je nebezpečný. Prevádzkovateľom zariadenia je spoločnosť Saro Slovakia.