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Poplach v americkom ministerstve obrany: Časť budovy uzavreli pre podozrenie na nebezpečnú látku

Ilustračný obrázok
(Zdroj: X/STATter911, Getty Images)
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ČTK

WASHINGTON - Budova amerického ministerstva obrany bola dnes evakuovaná a uzavretá kvôli podozreniu na prítomnosť nebezpečnej látky, ktorá ohrozuje kvalitu vzduchu. Na mieste boli hasiči s plynovými maskami a ochrannými odevmi, podľa zdrojov stanice CNN sa ale neskôr ukázalo, že išlo o falošný poplach.

Hovorca Pentagonu podľa Reuters uviedol, že bol zaznamenaný problém týkajúci sa kvality vzduchu a že boli zavedené preventívne opatrenia, zatiaľ čo je situácia vyhodnocovaná. Podľa CNN majú prítomní hasiči plynové masky a ochranné odevy.

,,Pentagon disponuje sofistikovanými systémami, ktoré zaisťujú bezpečnosť budovy a jej užívateľov. Tieto systémy zaznamenali problém s kvalitou vzduchu, ktorý si vyžiadal prijatie preventívnych opatrení, kým nezistíme jeho závažnosť," uviedol v e-maile hovorca Pentagonu Sean Parnell.

,,Ministerstvo vykonáva štandardné ochranné postupy, vrátane nariadenia o úkryte na mieste pre postihnutú oblasť. Zásahové tímy sú na mieste a pripravené poskytnúť podporu ľuďom v budove," dodal. Podľa CNN je uzavreté druhé až piate poschodie, rovnako ako niektoré chodby. Dva nemenované zdroje televízii CNN ale neskôr oznámili, že išlo o falošný poplach. Bližšie podrobnosti stanica zatiaľ neuviedla. Päťstranná budova Pentagonu, ktorá bola zasiahnutá pri útokoch al-Kájdy 11. septembra 2001, je jednou z najväčších kancelárskych budov na svete.

Viac o téme: HasičiNebezpečná látkaUSAPentagon
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