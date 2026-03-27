Samozvaná kráľovná Slovenska Gwen McMullen je na ceste! Ficova dvojníčka oznámila dátum príchodu k nám

BRATISLAVA - Označuje sa za kráľovnú Slovenska a čoskoro by do našich zemepisných šírok aj mala zavítať. Reč je o americkej influencerke Gwen McMullen, ktorá Slovákom vyrazila dych svojou podobou s premiérom Robertom Ficom (Smer-SSD). Zaskočená bola najskôr aj samotná Gwen, no rýchlo túto podobu využila pri tvorbe obsahu na svojich sociálnych sieťach.
Gwen prvýkrát prehovorila o ceste na Slovenskom ešte koncom februára, krátko potom, ako vypukol ošiaľ ohľadne jej podoby s Robertom Ficom. Zverejnila video, v ktorom sedí v lietadle s nápojom v ruke a odkazuje, že už je na ceste na Slovensko. "Na ceste na Slovensko!! Je mi cťou byť vašou novou kráľovnou. Čoskoro sa vidíme," napísala. V tom čase išlo iba o žart.
Vyzerá to však tak, že rodáčka z Texasu by k nám už čoskoro mala skutočne zamieriť. V stredu 25. marca zverejnila video, v ktorom vychádza z obchodu. Keď dostala otázku, čo nakupuje, svojou odpoveďou prekvapila. "Budúci mesiac idem na Slovensko a potrebujem nejaké nové pekné outfity. Na Slovensku a v Česku spolupracujem so svojím novým tímom na vytvorení niekoľkých skutočne úžasných projektov pre vás všetkých. Som taká nadšená," povedala.
Detaily však zatiaľ prezradiť nechcela. "Ešte vám to nemôžem prezradiť, ale premýšľajte vo veľkom. Zostaňte naladení, pripravte si pukance a vychutnajte si tú šou, zlatíčka," odkázala. "Ďakujem vám všetkým na Slovensku, v Česku a v Európe za to, že ste ma prijali s otvorenou náručou. Je úžasné cítiť vašu lásku a láskavosť. Som vám všetkým veľmi vďačná a neviem sa dočkať, kedy tam budúci mesiac budem. Všetkých vás silno objímem a ďakujem za vašu podporu. Čakajte ma na letisku, zlatíčka. Milujem vás," dodala. Či to tentokrát myslí vážne, alebo znova ide len o žart, zrejme čoskoro uvidíme.