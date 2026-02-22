Ako by ich jedna mater mala! Slovensko sa baví neuveriteľnou podobou americkej influencerky s premiérom Ficom

BRATISLAVA - Hovorí sa, že vraj každý z nás má niekde svoje dvojča. Ak by to bola pravda, slovenský premiér Robert Fico (Smer-SSD) by ho našiel v americkej influencerke Gwen McMullen. Na ich priam neuveriteľnej podobe sa baví celý internet.
Podoba 29-ročnej influencerky s našim predsedom vlády vyráža dych. Rodáčka z amerického texasu na sociálnej sieti TikTok zdieľa najmä videá o móde, tanci, líčení a životnom štýle. Svoj profil @gwynethmcmullenxo si založila v roku 2022 a dnes má státisíce sledujúcich. Aktívna je aj na sociálnej sieti Instagram.
Na slovensku ju však viac ako jej tvorba preslávila podoba s Robertom Ficom. Ako prvý na ňu upozornil portál odzadu.sk. Odvtedy sa stala u nás doslova "hviezdou".
To, že na Slovensku sa rieši jej podoba s Robertom Ficom si už stihla všimnúť aj ona. „Je to trochu ponižujúce, ale aspoň mám viac sledovateľov než ich premiér," skonštatovala. Upozornila však aj na to, že ide podľa jej názoru o podvod a zneužitie jej identity.