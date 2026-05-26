PS opätovne podá návrh na odvolanie Gašpara z funkcie podpredsedu NR SR

BRATISLAVA - Opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) v utorok opätovne podáva návrh na odvolanie podpredsedu Národnej rady (NR) SR Tibora Gašpara (Smer-SD) z funkcie. Uviedla to šéfka poslaneckého klubu PS Zuzana Mesterová v stanovisku hnutia.
„Dnes opäť podávame návrh na odvolanie Tibora Gašpara z funkcie podpredsedu NR SR. Dôvody na jeho odvolanie pribúdajú každý deň. Preto tak budeme robiť na každej schôdzi, kým tieto dôvody budú trvať,“ vyhlásila Mesterová. Zdôraznila, že Gašpar je obžalovaný zo závažných skutkov korupcie a z toho, „že v samom jadre polície“ mal organizovať zločineckú skupinu, ktorá mala chrániť vybraných ľudí a tiež nezákonne sledovať ľudí. „Každý deň pribúdajú ďalšie a ďalšie vážne pochybnosti o dôveryhodnosti Tibora Gašpara. Parlament nemôže viesť človek, ktorý čelí takýmto vážnym obvineniam. Musíme chrániť integritu a dôveryhodnosť najvyššieho zákonodarného orgánu,“ dodala Mesterová. PS zároveň avizuje aj podanie trestného oznámenia.
archívne video
Parlament mal odvolávať Gašpara už v marci
Parlament mal odvolávať Gašpara už v marci, vtedy návrh tiež iniciovalo PS. Poslanci však neschválili program mimoriadnej schôdze. PS vtedy argumentovalo obavami, či Gašpar nezneužíva svoje pôsobenie v parlamente na presadzovanie krokov, ktoré môžu mať súvis s jeho vlastnou trestnou vecou alebo „s trestnými konaniami vedenými voči osobám z jeho blízkeho prostredia“. Podpredseda NR SR a niekdajší policajný prezident čelí spolu s ďalšími osobami obžalobe v kauze Očistec.