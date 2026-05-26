Utorok 26. máj 2026

Muž si doviedol do bytu kolegu: Zavrel dvere a začala MEGALÚPEŽ, zmizlo vyše 20-tisíc eur a mnoho ŠPERKOV

Dvojica mužov sa presúvala výťahom, po tomto malo z bytu zmiznúť veľké množstvo peňazí a šperky. (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)
BRATISLAVA - Polícia má krátko pred letnou sezónou aj v hlavnom meste o prácu postarané. Najnovšie pátrajú po mužoch zo záberov bezpečnostnej kamery. Jeden z nich mal z jedného z bratislavských bytov odcudziť hotové bohatstvo v hotovostnej forme, no to mu nestačilo a nazrel aj do šperkovnice. Presun mužov výťahom zachytila bezpečnostná kamera vo výťahu a na vchodových dverách. Polícia aj na základe týchto záberov žiada verejnosť o pomoc.

VIDEO Polícia dáva do pozornosti videá z bezpečnostných kamier:

Polícia pátra po mužovi, ktorý mal z bytu odcudziť obrovskú hotovosť a šperky (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)

Polícia o celom prípade informovala na sociálnej sieti a vyšetruje ho ako krádež vecí z bytu. Verejnosť teraz žiada o pomoc a chcela by vedieť, či poznajú ľudí z videa vyššie.

Muž sa do bytu dostal s poškodeným

"Policajti prvého bratislavského okresu vyšetrujú okolnosti prečinu krádeže, ktorého sa dopustili doposiaľ neznámy páchateľ tým, že spoločne s poškodeným vošli do priestorov jedného z bytov na Štefánikovej ulici v Bratislave, odkiaľ následne odcudzil finančnú hotovosť vo výške viac ako 20 000 eur, a tiež viacero kusov šperkov a rôznej bižutérie," napísala polícia.

Tvár jedného z mužov detailnejšie zachytila druhá bezpečnostná kamera:

V tejto súvislosti pátrajú po totožnosti osôb na priloženom videu a vyzývajú občanov, ktorí majú akékoľvek informácie k ich totožnosti, súčasnému pohybu alebo pobytu, aby ich oznámili na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení prípadne formou súkromnej správy na FB profile polície.

