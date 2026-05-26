Ministerstvo vnútra zvýšilo počet kancelárií pre obete trestných činov, uviedla Kurilovská

BRATISLAVA - Ministerstvo vnútra (MV) SR zvýšilo počet informačných kancelárií pre obete trestných činov. K pôvodným ôsmim kanceláriám v krajských mestách pribudlo po celom Slovensku ďalších osem pracovísk. Rezort ich zriadil v Malackách, Dunajskej Strede, Leviciach, Prievidzi, Ružomberku, Rimavskej Sobote, Poprade a v Michalovciach. Na tlačovej konferencii o tom informovala štátna tajomníčka ministerstva vnútra Lucia Kurilovská spolu s riaditeľom Úradu prevencie kriminality MV SR Jozefom Halcinom.
„Všetky sú už otvorené, všetky sú v plnej prevádzke a pracovníci týchto informačných kancelárií už nielen priamo poskytujú všetky služby v rámci informačnej kancelárie, ale uskutočňujú aj školenia v jednotlivých školách, či už základných, stredných školách, v seniorských domoch alebo v kluboch dôchodcov a podobne. Je potrebné zdôrazniť, že pomoc informačných kancelárií pre obete trestných činov je bezplatná a anonymná,“ uviedla Kurilovská.
Štátna tajomníčka takisto poukázala na to, že celkovo plánuje ministerstvo prevádzkovať 49 kancelárií. Nechcela špekulovať, kedy by mohli byť všetky otvorené. „Ten časový horizont je veľmi ťažké povedať nejako striktne, bolo by to veľmi odvážne, ale rozhodne v tom pokračovať chceme,“ odpovedala na novinársku otázku. Halcin upozornil, že kancelárie vytvárajú aj bezpečný priestor pre občanov, ktorí sa na ne obrátia. „Chceme, aby boli veľmi otvorení tí klienti, vytvárame vhodné podmienky tým, že komunikujeme v rôznych citlivých prípadoch. Vytvárame podmienky aj na to, aby komunikáciu s takýmto klientom riešila napríklad dáma alebo pán,“ priblížil. Personál má podľa neho rôzne vzdelanie, právnické, psychologické či sociálne.
Kancelárie spolupracujú s vyše 350 organizáciami, ktoré pomáhajú riešiť konkrétne problémy. Vyhodnocujú takisto kriminalitu v konkrétnych oblastiach a dáta predkladajú ďalším inštitúciám. Halcin podotkol, že pracovníci kancelárií sa často stretávajú najmä s kybernetickou kriminalitou. Kurilovská takisto spomenula domáce násilie.