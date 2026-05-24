Prekvapenie pred voľbami v Prešovskom kraji: Gašpar pritvrdil, Mazurek odrazu nemá nič isté, karty zamiešal MIgaľ!

BRATISLAVA/PREŠOV - Podpredseda Národnej rady SR Tibor Gašpar (Smer-SD) pripustil možnú podporu Milana Mazureka (Republika) v komunálnych voľbách, zatiaľ však podľa neho neexistuje žiadna definitívna dohoda. Mazurek pritom kandiduje v Prešovskom kraji proti Milanovi Majerskému z KDH ale aj nezávislému ministrovi investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuelovi Migaľovi. Práve posledný menovaný kandidát poriadne zamotal situáciu.

Gašpar v relácii Sobotné dialógy uviedol, že Smer-SD zatiaľ Mazurekovi negarantoval podporu. "Povedali sme, že sme pripravení podporiť prípadne túto kandidatúru," vysvetlil. Zároveň dodal, že najskôr musí dôjsť k rokovaniam s predstaviteľmi Republiky.

"Najprv sa musíme s predstaviteľmi strany Republika stretnúť, dohodnúť sa na princípoch spolupráce. To sa zatiaľ nestalo," povedal Gašpar.

Podľa neho navyše Republika momentálne nejaví záujem o vzájomné dohody pri podpore kandidátov. "Nie je dnes na stole tvrdenie, že ideme podporovať pána Mazureka," zdôraznil. Ak by sa objavil iný kandidát s väčšou šancou na úspech, Smer podľa jeho slov zváži podporu aj jemu.

Kto sa pobije o kreslo župana?

Do boja o post predsedu Prešovského samosprávneho kraja sa už podľa dostupných informácií chystá viacero kandidátov. Kandidatúru potvrdil súčasný župan Milan Majerský (KDH).

Kandidovať bude opäť aj europoslanec Milan Mazurek (Republika).

Premiér pri Migaľovi zrejme zmení stratégiu

Ako posledný kandidatúru prekvapivo oznámil minister investícií Samuel Migaľ, ktorý chce kandidovať ako nezávislý, no pri podpore napríklad nemôže počítať s bývalou materskou stranou Hlas-SD, z ktorej ho vyhodili.

Kandidatúra Migaľa bola, ako sa ukázalo, prekvapivá aj pre samotného premiéra Roberta Fica. Ten totiž v čase, kedy Smer-SD plánoval podporiť na post župana práve Mazureka, ešte netušil, že kandidovať bude aj Migaľ.

Migaľ v najnovšej relácii Politika 24 pre TV JOJ potvrdil, že v priebehu niekoľkých týždňov ho premiér na jeho kandidatúru na predsedu Prešovského kraja podporí. "Rozprávali sme sa o tom," povedal v relácii minister investícií Migaľ.

O post župana sa chce uchádzať aj podnikateľ Marián Geci a kandidatúru ohlásil tiež Ľubomír Goliaš za stranu Jednota Slovanov.

