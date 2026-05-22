Ministerstvo obrany uzavrelo zmluvu: Ide o dokončovacie stroje za takmer pol miliardy eur

BRATISLAVA - Ministerstvo obrany (MO) uzavrelo rámcovú zmluvu na univerzálne dokončovacie stroje za 497 miliónov eur. Na jej základe môže rezort vypísať konkrétne objednávky v priebehu ôsmich rokov. Stroje dodá spoločnosť CSM Industry. Ministerstvo nákup financuje z pôžičky európskeho nástroja SAFE. Vyplýva to zo zmluvy, ktorú zverejnilo v centrálnom registri.
„Účelom uzavretia tejto rámcovej zmluvy je výrazne rozšíriť vybavenie ozbrojených síl Slovenskej republiky, a tým zabezpečiť plnenie úloh v mierových podmienkach a počas operačného nasadenia, a to všetko v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, Európskej únie a NATO. Kupujúci v rámci tejto rámcovej zmluvy plní úlohy obrany štátu a prijal také opatrenia, ktoré pokladá za nevyhnutné na ochranu základných záujmov bezpečnosti Slovenskej republiky,“ uvádza sa v dokumente.
Presné technické špecifikácie strojov, cenová špecifikácia ani harmonogram dodávok v dostupnej verzii zmluvy uvedené nie sú. V dokumente je to odôvodnené obchodným tajomstvom. Slovensko sa zapojilo do európskeho nástroja SAFE, ktorý krajinám Európskej únie sprostredkuje pôžičku na zbrane a iné potreby armády. Ministerstvo obrany plánuje financovať alebo spolufinancovať z pôžičky celkovo deväť investičných projektov. Výška úveru pre Slovensko je 2,3 miliardy eur.