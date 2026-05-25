SaS kritizuje Ministerstvo kultúry za odmeny v období konsolidácie: Rezort hovorí o zavádzaní

BRATISLAVA - Zatiaľ čo kultúra na Slovensku trpí nedostatkom zdrojov a konsolidačnými opatreniami, na Ministerstve kultúry (MK) SR rozdávajú štedré odmeny. Tvrdia to predstavitelia opozičnej SaS, ktorí svoje vyjadrenia odôvodnili informáciami o vyplatených odmenách pre zamestnancov ministerstva v ostatných dvoch rokoch. Rezort v pondelkovej reakcii odmieta vyhlásenia SaS, považuje ich za účelovú dezinterpretáciu a manipulatívne vyvolávanie nenávisti.
Odmeny na ministerstve prudko rastú
„Kým v roku 2024 vyplatili na ministerstve odmeny vo výške viac ako 579.000 eur, v roku 2025 to už bol takmer milión, vyše 961.000 eur,“ uviedla poslankyňa za SaS Martina Bajo Holečková na piatkovom (22. 5.) tlačovom brífingu. „Priemerná výška odmeny v roku 2024 bola približne 2200 eur, vlani už 4250 eur,“ dodala na základe dát, ktoré získala prostredníctvom tzv. infožiadosti.
Upozornila zároveň, že hoci sa výška odmeny vlani takmer zdvojnásobila, poklesol počet tých, ktorým odmenu vyplatili, z 261 v roku 2024 na 226 v minulom roku. Prezentované čísla vníma ako papalášstvo na ministerstve kultúry. „Takto asi nejako vyzerá konsolidácia v podaní ministerstva kultúry,“ poznamenala.
SaS hovorí o likvidácii kultúry
Bajo Holečkovej stranícky kolega René Parák poukázal na to, že o zvýšených odmenách hovoria v čase znižovania personálnych a odborných kapacít v kultúre, rušenia tradičných podujatí z dôvodu nefungujúceho dotačného systému i ohrození rozbehnutých projektov, ktorých cieľom je sanovať historické dedičstvo krajiny. Z problémov, ktoré pomenoval, viní súčasné vedenie MK a jeho nominantov v organizáciách. „Toto nie je manažovanie, ale cielená likvidácia kultúry,“ vyhlásil.
Reakcia ministerstva
Ministerstvo v reakcii upozornilo, že porovnávať výšku odmien v roku 2025 výlučne s rokom 2024 je účelové. „Rok 2024 bol neštandardný a poznačený najintenzívnejšou fázou konsolidácie verejných financií, čo prirodzene skresľuje akékoľvek medziročné porovnanie,“ poznamenala riaditeľka komunikačného odboru MK Petra Demková. „Suma za odmeny v roku 2025 korešponduje so sumami vyplatenými v rokoch 2022 a 2023,“ doplnila.
Poukázala zároveň na to, že významnú časť minuloročných odmien tvorila odmena vo výške 800 eur pre každého zamestnanca, ktorá bola výsledkom dohody medzi vládou SR a odborovými zväzmi. „Táto položka predstavovala v prípade Ministerstva kultúry SR sumu 153.600 eur,“ spresnila Demková. Pripomenula i to, že odmeny kompenzujú dlhodobo nízke tabuľkové platy v štátnej a vo verejnej službe a bez tohto nástroja by bolo mimoriadne náročné udržať kvalifikovaných odborníkov a zabrániť ich odchodu do súkromného sektora.
Ministerstvo sa zároveň ohradilo nielen voči obsahu, ale aj spôsobu prezentovania informácií zo strany poslankyne Bajo Holečkovej, v ktorých vidí snahu o vyvolanie nenávisti voči konkrétnym predstaviteľom vlády.