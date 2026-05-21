Rezort vnútra bojuje proti drogám, kyberšikane a týraniu zvierat na roadshow! Enormný záujem, zapojili sa tisíce detí

ČADCA - Preventívna roadshow „Na vlastnej koži“, ktorú organizuje ministerstvo vnútra, má za sebou prvý mesiac fungovania. Interaktívny projekt zameraný na drogy, kyberšikanu a týranie zvierat navštívili tisíce detí aj verejnosť. Rezort eviduje viac ako 16-tisíc prihlásených žiakov z takmer tristo škôl.
Ministerstvo vnútra v stredu v Čadci ukončilo májovú časť celoslovenskej preventívnej roadshow „Na vlastnej koži“. Projekt, ktorý odštartoval začiatkom mája v Košiciach, počas prvého mesiaca navštívil osem miest na východnom a severnom Slovensku.
Podľa rezortu prešlo interaktívnym kontajnerom približne 5 000 detí. Ďalšie tisíce ľudí si prezreli sprievodné preventívne stánky alebo sa pri nich zastavili počas podujatí. Ministerstvo odhaduje, že roadshow doteraz oslovila približne 7 000 návštevníkov.
Projekt sa počas mája predstavil v Košiciach, Michalovciach, Trebišove, Poprade, Humennom, Bardejove, Liptovskom Mikuláši a Čadci. V júni bude pokračovať v ďalších regiónoch Slovenska.
Ministerstvo zároveň uviedlo, že o projekt prejavili výrazný záujem školy. Aktuálne eviduje viac ako 16 700 prihlásených žiakov z 296 škôl po celom Slovensku.
Zážitková forma prevencie
Roadshow je postavená na zážitkovej forme prevencie. Hlavným prvkom je 12-metrový interaktívny kontajner rozdelený do troch tematických zón. Tie sa venujú drogám, kyberšikane a týraniu zvierat. Organizátori tvrdia, že cieľom projektu nie je mladých ľudí šokovať, ale prostredníctvom autentického zážitku a následných diskusií s odborníkmi upozorniť na riziká, s ktorými sa môžu stretnúť v bežnom živote aj online priestore.
Rezort vnútra zároveň reagoval aj na kritiku projektu, ktorá sa objavila v uplynulých týždňoch. Ministerstvo odmieta spochybňovanie kampane a tvrdí, že ide o odborný preventívny formát zameraný na ochranu detí a mladých ľudí. „Ministerstvo vnútra bude aj naďalej robiť to, čo má zmysel – prinášať prevenciu priamo do regiónov, medzi deti a mladých ľudí,“ uviedol rezort.
Plánujú aj naďalej pokračovať v preventívnych aktivitách a prinášať ich priamo do regiónov a medzi mladých ľudí. Podľa ministerstva je dôležité, aby sa témy ako drogy, kyberšikana či násilie komunikovali zrozumiteľnou a zážitkovou formou priamo v teréne.
Roadshow „Na vlastnej koži“ bude pokračovať aj v júni. Najbližšie sa predstaví 2. júna v Banskej Bystrici, o deň neskôr v Brezne a následne 4. júna v Bánovciach nad Bebravou. Organizátori plánujú počas nasledujúcich mesiacov navštíviť ďalšie mestá po celom Slovensku.
Celá kampaň vyvrcholí 24. júna v Bratislave po návšteve celkovo 18 slovenských miest. Informačné materiály a podrobnosti o kampani sú dostupné na oficiálnej stránke projektu www.bezpecneaodolneslovensko.sk