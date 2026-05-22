Viac ako polovica nemocníc je platená VšZP výlučne podľa reálnych výkonov

BRATISLAVA - Viac ako polovica relevantných nemocníc na Slovensku je po novom štátnou Všeobecnou zdravotnou poisťovňou (VšZP) platená za reálne výkony. Úhradu všetkých hospitalizácií formou priamej platby za výkon tzv. DRG dohodla najväčšia zdravotná poisťovňa na tento rok zatiaľ u 48 poskytovateľov zdravotnej starostlivosti z celkového počtu 91. V minulom roku bolo takto platených 22 nemocníc. Medziročne ide teda o nárast viac ako sto percent.
„Nemocnice sú vďaka platbe za výkon motivované. Skupinu nemocníc, ktorým už neplatíme paušálne, ale podľa výkonov, sme tento rok rozšírili nad rámec, ktorý nám stanovuje príslušná vyhláška. Viac ako polovica relevantných nemocníc je dnes platená na princípe výkon - platba,“ povedal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Všeobecnej zdravotnej poisťovne Matúš Jurových.
VšZP ozrejmila, že rokovania s nemocnicami pokračujú s cieľom nájsť konsenzus v prospech poistencov. „Postupne nastavujeme pre nemocnice platby tak, aby zodpovedali reálnym výkonom a boli v súlade so sadzbami Centra pre klasifikačný systém DRG,“ doplnila členka predstavenstva Všeobecnej zdravotnej poisťovne Denisa Slivková.