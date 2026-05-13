Úrad pre dohľad rešpektuje rozhodnutie Ústavného súdu v kauze záchrankového tendra z roku 2019

BRATISLAVA - Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) rešpektuje rozhodnutie Ústavného súdu (ÚS) SR, ktorý konštatoval, že ÚDZS sa v budúcnosti bude môcť domáhať ochrany pred iným súdom v rámci súdneho prieskumu následného rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) o uložení pokuty. Uviedol to ÚDZS v reakcii na rozhodnutie ÚS, ktorý odmietol sťažnosti Všeobecnej zdravotnej poisťovne a ÚDZS v prípade záchrankového tendra z roku 2019.
„ÚDZS trvá na svojich argumentoch v prebiehajúcom sankčnom konaní ÚVO a využije všetky právne prostriedky na svoju ochranu, keďže ÚDZS je toho názoru, že výberové konanie na záchrannú zdravotnú službu z roku 2019 nepodliehalo režimu verejného obstarávania a ÚVO nemá kompetenciu posudzovať postup ÚDZS v tomto výberovom konaní,“ ozrejmil ÚDZS.
Ústavný súd SR odmietol sťažnosti Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v prípade záchrankového tendra z roku 2019. Uviedol, že ochranu právam sťažovateľov mohli a môžu poskytnúť správne súdy. Informoval o tom Úrad pre verejné obstarávanie s tým, že odmietnutie berie na vedomie. Dodal, že v prípade koná vo veci správneho deliktu v súlade s platnou legislatívou.
Rada ÚVO v decembri 2025 zamietla odvolanie VšZP v konaní týkajúcom sa výberového konania na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby z roku 2019. Výberové konanie sa týkalo vydania povolení na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby na 328 sídiel staníc (bodov) záchrannej zdravotnej služby. Rada ÚVO zastavila taktiež odvolanie ÚDZS. ÚDZS a VšZP sa obrátili na ÚS. ÚS ozrejmil, že poskytuje informácie o konaniach o ústavných sťažnostiach len účastníkom týchto konaní, respektíve ich právnym zástupcom.