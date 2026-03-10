Pozor na podvodné e-maily o preplatku: Zdravotná poisťovňa varuje pred phishingom

BRATISLAVA - Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) upozorňuje verejnosť na aktuálnu phishingovú kampaň, v rámci ktorej sa útočníci snažia zneužiť situáciu a dôveru poistencov. Podvodné e-maily informujú o údajnom preplatku a obsahujú odkaz na falošnú webovú stránku, ktorá sa na oficiálnu stránku zdravotnej poisťovne podobá. Poisťovňa radí na odkaz neklikať a neposkytovať osobné ani platobné údaje. Informovala hovorkyňa VšZP Danka Capáková.
„Odosielateľom týchto e-mailových správ nie je Všeobecná zdravotná poisťovňa. Zdôrazňujeme, že Všeobecná zdravotná poisťovňa nikdy nežiada žiadne citlivé údaje prostredníctvom e-mailu alebo SMS správ. Všetku komunikáciu realizuje výhradne cez oficiálne kanály,“ ozrejmila hovorkyňa. Deklaruje, že VšZP zároveň robí všetko pre to, aby údaje svojich poistencov ochránila, a preto takýmto útokom vždy venuje maximálnu pozornosť. Štátna zdravotná poisťovňa zároveň upozorňuje, že adresátmi podvodných emailov môžu byť aj občania, ktorí nie sú jej poistencami.
VšZP v tejto súvislosti radí, ako rozpoznať phishingový útok. Varuje, že adresa odosielateľa sa len podobá na oficiálnu, ale nie je totožná, správy často obsahujú gramatické chyby a preklepy, naliehajú na rýchlu reakciu alebo hrozia sankciami, požadujú citlivé údaje alebo prihlasovacie údaje a obsahujú podozrivé odkazy alebo prílohy. Poisťovňa odporúča v žiadnom prípade nereagovať na e-maily požadujúce osobné údaje, neklikať na odkazy v podozrivých správach, dbať na pravidelnú zmenu prihlasovacích údajov do elektronických služieb a sledovať oficiálne oznámenia Všeobecnej zdravotnej poisťovne o bezpečnostných opatreniach. „Pri komunikácii s poisťovňou využívajte výhradne oficiálne kontaktné kanály VšZP,“ dodala Capáková.
V prípade prijatia podozrivej správy môžu poistenci kontaktovať zákaznícku linku VšZP na čísle 0850 003 003 alebo osobne navštíviť ktorúkoľvek pobočku.