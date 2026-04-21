Polícia navrhla obžalovať exšéfa Všeobecnej zdravotnej poisťovne: TOTO je dôvod

BRATISLAVA - Vyšetrovateľ protikorupčnej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) Prezídia Policajného zboru navrhol obžalovať bývalého šéfa štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) Marcela F. Upozornil na to portál Aktuality.sk, podľa ktorého má prípad súvisieť s kauzou „masér Kostka“. Návrhom na obžalobu sa aktuálne zaoberá prešovská krajská prokuratúra. Informácie potvrdili z polície i prokuratúry.
„Vyšetrovanie bolo ukončené koncom roka 2025 návrhom na podanie obžaloby, ktorý vydal vyšetrovateľ protikorupčnej jednotky ÚBOK Prezídia Policajného zboru,“ potvrdila hovorkyňa Policajného zboru Lea Vilhanová. Hovorca Krajskej prokuratúry v Prešove Michal Sovič zároveň pre potvrdil, že momentálne sa po predložení spisu zo strany vyšetrovateľa rozhoduje o podaniach obvineného a jeho obhajcov. „Bez rozhodnutia o predmetných podaniach nie je možné vydať konečné rozhodnutie zo strany prokuratúry,“ dodal.
Mal zabezpečovať dodatky k zmluve s Kostkovými klinikami
Bývalý šéf VšZP mal podľa informácií Aktuality.sk zabezpečovať dodatky k zmluve s Kostkovými klinikami, ktorými bolo dohodnuté poskytovanie starostlivosti v rozpore s katalógom zdravotných výkonov. Podľa polície mal spôsobiť štátnej zdravotnej poisťovni škodu vo výške najmenej 1,5 milióna eur.
Kauza „masér Kostka“ sa týka zazmluvnenia Kliniky Kostka s VšZP a pridelenia unikátneho kódu CDT00. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) v tejto súvislosti uložil VšZP pokutu vo výške 75.000 eur za pochybenie pri uzatvorení zmluvy s klinikou. Podľa zistení úradu VšZP na základe zmluvy uhrádzala z peňazí verejného zdravotného poistenia paušálnou cenou výkon CDT00, ktorý obsahoval aj výkony, ktoré nie sú uhrádzané z verejného zdravotného poistenia. V minulosti Marcel F. vinu odmietol. Majiteľ kliniky Pavol Kostka v minulosti označil kritiku jeho zmluvy so štátnou VšZP za nekalú politickú kampaň. Tvrdil, že v poisťovni nemal nikdy žiadne známosti a netušil, že ide o špeciálny kód.