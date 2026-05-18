Berlín vysiela do Turecka systém Patriot s vojakmi: Vystriedajú americkú jednotku v rámci NATO rotácie

BERLÍN - Nemecko nasadí v Turecku batériu protivzdušného systému Patriot v rámci rotácie NATO, oznámilo v pondelok ministerstvo obrany v Berlíne. Informuje o tom agentúra AFP.
Približne 150 vojakov, ktorí sa v súčasnosti nachádzajú v meste Husum na severe Nemecka, bude spolu so systémom Patriot nasadených v Turecku od júna do septembra, ozrejmilo ministerstvo. V rámci rotácie vystriedajú tamojšiu americkú jednotku, dodalo ministerstvo.
NATO spolupráca
„Nemecko preberá v rámci NATO väčšiu zodpovednosť,“ vyhlásil šéf rezortu obrany Boris Pistorius. „Úzka spolupráca našich vojakov s našimi americkými a tureckými partnermi ukazuje, ako spoľahlivo spolupracujeme so spojencami,“ uviedol.
Patriot je americký mobilný protivzdušný obranný systém určený na zachytávanie taktických balistických rakiet, nízko letiacich riadených striel a lietadiel. Pozostáva až z ôsmich odpaľovacích zariadení, radarovej jednotky, elektrických generátorov, komunikačných vozidiel a riadiaceho strediska, ktoré obsluhuje 70 až 90 vojakov.
Ochrana pred raketovými hrozbami
Americká jednotka mala v Turecku za úlohu posilniť obranu proti riziku iránskych raketových útokov. Sily NATO zostrelili nad Tureckom iránske balistické rakety najmenej trikrát od začiatku vojny USA a Izraela proti Iránu. Nemecko nasadilo systémy Patriot v Turecku už v rokoch 2013 až 2015, aby pomohlo chrániť vzdušný priestor na hranici so Sýriou.