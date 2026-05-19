Krvavý útok v Damasku: Výbuch bomby v aute pred ministerstvom obrany zabil sýrskeho vojaka

DAMASK - Pri výbuchu bomby v sýrskej metropole Damask zahynula v utorok jedna osoba, informoval tamojší rezort obrany. Incident sa odohral v blízkosti budovy, ktorá spadá pod ministerstvo, píše o tom agentúra AFP.
Armáda pracovala aj na zneškodnení ďalšieho výbušného zariadenia v blízkosti budovy v oblasti Bab Šarkí, keď „v tej istej oblasti vybuchla bomba umiestnená v aute, čo malo za následok smrť jedného vojaka a zranenia ďalších osôb“.
Agentúra Reuters s odvolaním sa na vojenský zdroj informovala, že k výbuchu došlo blízko vstupnej brány do centra pre správu zbraní spadajúceho pod ministerstvo obrany. Jedna osoba zahynula a šesť ľudí údajne utrpelo zranenia.
Z miesta incidentu hlásil výbuch aj reportér agentúry AFP, ktorý neďaleko budovy patriacej pod sýrsky rezort obrany videl horiace auto. Dodal, že bezpečnostné sily oblasť uzavreli.