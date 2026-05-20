Nebezpečný manéver nad Čiernym morom: Ruské stíhačky ohrozili britské prieskumné lietadlo

LONDÝN - Dve ruské stíhačky sa v apríli „opakovane a nebezpečne“ priblížili k prieskumnému lietadlu Kráľovského letectva (RAF) nad Čiernym morom, uviedlo v stredu britské ministerstvo obrany. Informuje o tom agentúra AFP a stanica Sky News.
Ministerstvo objasnilo, že stíhačky Su-35 a Su-27 sa priblížili k neozbrojenému lietadlu River Joint (Boeing RC-135V/W) počas rutinného letu v medzinárodnom vzdušnom priestore nad Čiernym morom. Su-35 sa priblížila natoľko, že sa vypol autopilot a spustili núdzové systémy. Su-27 sa počas jedného z preletov priblížila iba na šesť metrov k jeho nosu.
„Tento incident je ďalším príkladom nebezpečného a neakceptovateľného správania ruských pilotov voči neozbrojenému lietadlu v medzinárodnom vzdušnom priestore. Tieto kroky vytvárajú nebezpečné riziko nehôd a možnej eskalácie,“ uviedol britský minister obrany John Healey. Minister dodal, že tento incident neodradí Britániu od jej záväzku brániť NATO, jej spojencov a záujmy pred ruskou agresiou.