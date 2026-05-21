Minimálne dôchodky pre rok 2027 sú známe: Prehľadná TABUĽKA experta! Pozor, zmení sa aj nezdaniteľná časť

BRATISLAVA - Ekonomický odborník Jozef Mihál zverejnil výšku minimálnych dôchodkov pre rok 2027. Rozhodujúca je suma životného minima 295,22 eura platná od júla 2026, od ktorej sa minimálne dôchodky odvíjajú podľa počtu odpracovaných rokov. So sumou životného minima okrem toho súvisí aj nezdaniteľná časť na daňovníka.
Je známa výška minimálnych dôchodkov pre rok 2027. Expert na sociálnu politiku Mihál uvádza, že rozhodujúca je suma životného minima, od ktorej sa minimálne dôchodky odvíjajú. "Suma životného minima pre plnoletú fyzickú osobu, platná od 1. júla 2026 do 30. júna 2027, bude 295,22 eura," hovorí s tým, že minimálne dôchodky budú počas roka 2027 naviazané práve na túto sumu.
K určeniu tejto sumy vedie postup, ktorý je zo zákona presne stanovený. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zverejnilo v stredu (20. 5.) predbežnú informáciu o návrhu opatrenia na úpravu životného minima od 1. júla 2026. Podľa predbežnej informácie bol koeficient rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností za obdobie apríl 2026/apríl 2025 stanovený na 1,039. Práve tento koeficient určuje medziročné zvýšenie životného minima.
Tabuľka minimálnych dôchodkov podľa odpracovaných rokov
Mihál zverejnil na svojom profile tabuľku, ktorá prehľadne ukazuje výšky minimálnych dôchodkov od roku 2023 do 2027 podľa počtu rokov dôchodkového poistenia. Napríklad za 30 odpracovaných rokov bude minimálny dôchodok v roku 2027 suma 428,10 eura. Pri 35 dopracovaných rokoch sa suma minimálneho dôchodku vyšplhá na 465 eur. Pri 40 odpracovaných rokoch by mali budúci rok poberať minimálnu sumu 503,40 eura.
Ako sa počítajú minimálne dôchodky
Od 1. októbra 2023 platí nový mechanizmus výpočtu minimálnych dôchodkov. Ten je postavený na tzv. kvalifikovanom období dôchodkového poistenia a percentuálnom násobku životného minima. Za prvých 30 rokov kvalifikovaného obdobia je minimálny dôchodok stanovený ako 145 % životného minima. Pri ďalších rokoch sa suma minimálneho dôchoddku postupne navyšuje:
- 31. až 39. rok: za každý rok sa zvýši o 2,5 % sumy životného minima platného k 1. januáru príslušného roka
- 40. až 49. rok: za každý rok sa zvýši o 3 % sumy životného minima platného k 1. januáru príslušného roka
- 50. až 59. rok: za každý rok sa zvýši o 5 % sumy životného minima platného k 1. januáru príslušného roka
-
od 60. roku: za každý rok sa zvýši o 7,5 % sumy životného minima platného k 1. januáru príslušného roka
Výsledná suma sa následne zaokrúhľuje nahor na najbližších 10 eurocentov.
Čo sa započítava do kvalifikovaného obdobia
Do tzv. kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia sa podľa slov Mihála započítava len obdobie dôchodkového poistenia:
- získané pred rokom 1993 (bez ohľadu na osobné mzdové body získané v týchto rokoch),
- získané od roku 1993, ale len v kalendárnom roku, za ktorý má poistenec osobný mzdový bod najmenej 0,241,
- získané v roku, v ktorom boli splnené podmienky nároku na starobný, resp. invalidný dôchodok a
- získané v cudzine.
So sumou životného minima súvisí aj nezdaniteľná časť na daňovníka
Mihál pripomína, že na sumu nového životného minima je naviazaná aj nezdaniteľná časť na daňovníka pre rok 2027 a viaceré ďalšie dôležité veličiny. "Neznaniteľná časť na daňovníka bude v roku 2027 predstavovať 516,64 eura mesačne, resp. 6199,62 eura ročne," informuje expert. Dodáva, že počas budúceho roka bude minimálny mesačný preddavok zamestnanca na zdravotné poistenie vo výške 47,23 eura.
"Ak bude schválená novela zákona o sociálnom poistení, mikroodvody SZČO do Sociálnej poisťovne od 1. júla 2028 by sa nemali platiť pri príjme SZČO za rok 2027 do 3099,81 eura," uvádza Mihál.