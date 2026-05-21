Tragédia v Maroku! Zrútila sa obytná budova, zahynulo najmenej deväť ľudí

RABAT - Pri zrútení štvorposchodovej obytnej budovy na predmestí marockého mesta Fez dnes zahynulo najmenej deväť ľudí a ďalší utrpeli zranenia. Pátracie a záchranné práce stále pokračujú, údaje o obetiach sú preto podľa úradov predbežné, píše marocká agentúra MAP.
Príčina nešťastia zatiaľ nie je známa. Prokuratúra, ktorá už začala vyšetrovanie, uviedla, že bude s maximálnou prísnosťou postupovať proti každému, ktorého "zodpovednosť za túto tragédiu bude preukázaná".
Nešťastia spojené s nekvalitne postavenými či zle udržiavanými obytnými budovami nie sú v Maroku výnimočné. Vlani v decembri zomrelo pri zrútení dvoch obytných budov v Feze 22 ľudí. V máji toho istého roku zahynulo pri podobnom incidente, tiež vo Feze, deväť ľudí.