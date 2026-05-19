Už vám prišla dôchodková prognóza? Mnohí Slováci v nej majú zmätok: TOTO sú najčastejšie OTÁZKY a ODPOVEDE

BRATISLAVA - Podľa čoho vám určili predpokladaný dôchodkový vek, prečo niektorým poistencom chýba presná suma, do akej miery je záväzná a ako postupovať, ak ste nič nedostali. Sociálna poisťovňa pripravila odpovede na najčastejšie otázky, ktoré majú Slováci v súvislosti s dôchodkovou prognózou.
Dôchodkovú prognózu dostanú do konca mája všetci poistenci, ktorí boli pred 1. januárom 2026 aspoň jeden deň dôchodkovo poistení po dovŕšení 18. roku veku. Týka sa státisicov Slovákov. Čím viac ľudí ju dostalo, tým viac otázok a nejasností však okolo nej vzniká. Sociálna poisťovňa preto pripravila prehľad najčastejších otázok a odpovedí, ktoré majú ľuďom pomôcť zorientovať sa:
Ako Sociálna poisťovňa zašle dôchodkové prognózy?
Sociálna poisťovňa zašle dôchodkovú prognózu jednou z týchto možností:
len do Elektronického účtu poistenca, ak si poistenec v Elektronickom účte poistenca zvolil možnosť výlučného sprístupnenia dôchodkovej prognózy v Elektronickom účte poistenca
na e-mailovú adresu poistenca. Ako odosielateľa e-mailu s dôchodkovou prognózou poistenec uvidí: Sociálna poisťovňa Tieto e-maily odosielajú z adresy: prognoza@info.socpoist.sk
písomne, teda poštou alebo do elektronickej schránky poistenca, ak ju má aktivovanúAko často bude Sociálna poisťovňa zasielať ďalši dôchodkové prognózy:
Periodicita zasielania závisí od veku poistenca. Po roku 2026 bude Sociálna poisťovňa zasielať dôchodkovú prognózu:
- v kalendárnom roku nasledujúcom po roku, v ktorom bol poistenec po dovŕšení 18 rokov veku prvýkrát dôchodkovo poistený,
- potom každých päť rokov až do dovŕšenia 50 rokov veku a
- každý kalendárny rok poistencom starším ako 50 rokov veku až do
- priznania starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku alebo
- dovŕšenia dôchodkového veku, ak ide o poberateľa invalidného dôchodku.
Čo presne dôchodková prognóza obsahuje?
Sú to najmä:
- údaje k 31. decembru 2025:
- evidované obdobie dôchodkového poistenia
- evidované odpracované obdobie
- aktuálnu hodnotu priemerného osobného mzdového bodu
- prognózované (predpokladané) údaje – základná prognóza:
- predpokladaný dôchodkový vek
- predpokladaný starobný dôchodok z I. piliera v troch scenároch: základnom, optimistickom a pesimistickom
- predpokladaný starobný dôchodok z II. piliera (ak je poistenec sporiteľom) v troch scenároch: základnom, optimistickom a pesimistickom.
Dôchodková prognóza môže obsahovať alternatívnu prognózu. Podrobnejšie informácie nájdete v ďalších otázkach a odpovediach.
Čo je to obdobie dôchodkového poistenia a odpracované obdobie? Prečo môže byť rozdielny počet rokov a dní týchto období?
Obdobie dôchodkového poistenia je obdobie, ktoré sa započítava na nárok na dôchodok. Zahŕňa širší okruh období ako odpracované obdobie.
Odpracované obdobie je obdobie, ktoré sa zohľadňuje pri posudzovaní nároku na predčasný starobný dôchodok (po získaní potrebného odpracovaného obdobia môže poistenec odísť do predčasného starobného dôchodku skôr ako dva roky pred dôchodkovým vekom). Do odpracovaného obdobia na nárok na „skorší“ predčasný starobný dôchodok sa nezapočítava napríklad obdobie štúdia, či obdobie nezamestnanosti získané pred rokom 2004.
Čo je to priemerný osobný mzdový bod?
Je to jeden z parametrov na výpočet dôchodku. Zjednodušene predstavuje pomer vymeriavacích základov poistenca voči priemernej mzde v priebehu pracovnej kariéry poistenca. Napríklad, ak poistenec počas celého života zarábal približne priemernú mzdu, jeho priemerný osobný mzdový bod bude približne v hodnote 1.
Ako sa v dôchodkovej prognóze určuje predpokladaný dôchodkový vek?
Všeobecný predpokladaný dôchodkový vek poistencov narodených od roku 1967 je uvedený v prílohe č. 4 k vyhláške Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 392/2024 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor dôchodkovej prognózy.
Na účely vyhotovenia dôchodkovej prognózy sa ženám po dovŕšení 50 rokov veku znižuje dôchodkový vek na základe počtu detí evidovaných v registri fyzických osôb. Týmto ženám sa predpokladaný dôchodkový vek znižuje o šesť mesiacov za každé dieťa uvedené v registri fyzických osôb, ktoré dovŕšilo šesť mesiacov veku (zohľadňujú sa najviac tri deti).
Ak Sociálna poisťovňa poistencovi určila dôchodkový vek, v dôchodkovej prognóze sa uvedie takto určený dôchodkový vek.
Predpokladaný dôchodkový vek uvedený v dôchodkovej prognóze môže byť rozdielny oproti skutočnému dôchodkovému veku poistenca. Skutočný dôchodkový vek poistenca sa určuje v konaní o dôchodku a zohľadňuje sa v ňom napríklad výchova detí.
Ako SP vypočítava konkrétne dôchodkové prognózy?
Základná prognóza starobného dôchodku sa vypočítava, ak poistenec v posledných dvoch kalendárnych rokoch:
- mal vymeriavací základ (mal príjmy, z ktorých sa odvádza poistné na dôchodkové poistenie) a
- získal alebo do dôchodkového veku môže získať aspoň 15 rokov obdobia dôchodkového poistenia.
Postup výpočtu základnej prognózy:
- zistí sa počet rokov evidovaného obdobia dôchodkového poistenia a „doprógnozuje“ sa obdobie do dosiahnutia predpokladaného dôchodkového veku,
- vypočítajú sa osobné mzdové body za kalendárne roky do 31. decembra 2025 (osobný mzdový bod sa určí tak, že sa úhrn vymeriavacích základov poistenca za kalendárny rok vydelí 12-násobkom priemernej mesačnej mzdy za daný kalendárny rok),
- prognózujú sa osobné mzdové body od roku 2026 do roku pred rokom predpokladaného odchodu do dôchodku, pričom sa vychádza z osobného mzdového bodu za rok 2024 alebo rok 2025 (podľa toho, ktorý je vyšší) – na účely určenia prognózovanej sumy dôchodku je teda podstatné, aké vymeriavacie základy mal poistenec za posledné dva kalendárne roky,
- vypočíta sa prognózovaný priemerný osobný mzdový bod,
- vypočíta sa prognózovaná aktuálna dôchodková hodnota, v ktorej sa zohľadní predpokladaný rast produktivity práce a predpokladaný rast spotrebiteľských cien,
- vypočíta sa prognózovaná suma starobného dôchodku,
- vypočítaná suma starobného dôchodku sa upraví o infláciu – sumy v dôchodkovej prognóze sú uvedené v reálnych cenách, ktoré zohľadňujú očakávaný vývoj inflácie v budúcnosti.
Interaktívny návod, detailný prehľad výpočtových postupov, vzorcov, parametrov a scenárov, na ktorých stojí dôchodková prognóza, nájdete na webstránke ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny tu: Ako sa počíta dôchodková prognóza.
Ak je poistenec sporiteľom v II. pilieri, v dôchodkovej prognóze sa uvedie aj suma predpokladaného dôchodku z II. piliera, ktorú Sociálnej poisťovni poskytla príslušná dôchodková správcovská spoločnosť.
Prečo sú v dôchodkovej prognóze tri scenáre?
V dôchodkovej prognóze je predpokladaný dôchodok zobrazený v troch scenároch pre lepšie pochopenie, ako by mohol budúci dôchodok poistenca vyzerať v závislosti od vývoja ekonomiky.
Základný scenár vychádza zo súčasných realistických predpokladov ekonomického vývoja.
Pesimistický a optimistický scenár ukazujú, aká by mohla byť suma dôchodku pri pomalšom alebo rýchlejšom raste ekonomiky.
Sú sumy v prognóze v dnešných eurách alebo v budúcich (nominálnych) eurách? Ako je riešená inflácia?
Sumy v dôchodkovej prognóze sú uvedené v reálnych cenách, ktoré zohľadňujú očakávaný vývoj inflácie v budúcnosti.
Reálne ceny sú sumy prepočítané tak, aby vyjadrovali kúpnu silu peňazí v dnešných cenách – teda čo sa za danú sumu dá kúpiť dnes.
„Očistené o infláciu“ znamená, že prognóza odstraňuje efekt budúceho všeobecného rastu cien. Prakticky to znamená, že ak prognóza uvádza napr. 800 eur v reálnych cenách, treba to čítať ako približne 800 eur v dnešnej kúpnej sile (nie „budúcich“ 800 eur).
Prečo v prognóze chýba konkrétna suma a namiesto nej je v dokumente uvedené "nie je k dispozícii"?
Základná prognóza starobného dôchodku sa nevypočítava napríklad, ak:
- poistenec nezískal a do predpokladaného dôchodkového veku už ani nemôže získať 15 rokov obdobia dôchodkového poistenia alebo
- poistenec síce do dosiahnutia dôchodkového veku môže získať 15 rokov obdobia dôchodkového poistenia, ale v posledných dvoch kalendárnych rokoch nemal vymeriavací základ na platenie poistného na dôchodkové poistenie, alebo
- poistenec je mladší ako 25 rokov a jeho osobný mzdový bod v posledných dvoch kalendárnych rokoch je nižší ako 0,3333.
Ide teda najmä o situácie, ak na základe evidovaných údajov možno predpokladať, že poistenec v čase dosiahnutia predpokladaného dôchodkového veku nesplní podmienky nároku na starobný dôchodok. A tiež ide mladých poistencov s nízkymi zárobkami/vymeriavacími základmi, ktorí ešte len začínajú pracovnú kariéru a na základe dostupných údajov by im mohla byť vypočítaná skreslená dôchodková prognóza.
Aké alternatívne prognózy môže dôchodková prognóza obsahovať?
V dôchodkovej prognóze môžu byť uvedené tieto alternatívne prognózy:
- alternatíva možného vstupu do II. piliera – prognóza, aký dôchodok by poistenec, ktorý nie je sporiteľ, mohol dostať, ak by vstúpil do II. piliera,
- alternatívna prognóza sumy predčasného starobného dôchodku a starobného dôchodku dva roky po dovŕšení dôchodkového veku – vyhotoví sa za stanovených podmienok poistencovi, ktorý môže do dvoch rokov splniť podmienky nároku na predčasný starobný dôchodok (neskúma sa ale podmienka, či suma predpokladaného predčasného starobného dôchodku vychádza vyššia ako 1,6-násobok životného minima),
- alternatívna prognóza pre poistencov, ktorým sa nevypočítala základná prognóza a získali menej ako 15 rokov obdobia dôchodkového poistenia – informácia o predpokladanej sume dôchodku za získané obdobie dôchodkového poistenia kratšie ako 15 rokov (týka sa napríklad poistencov, ktorí získali obdobie poistenia v zahraničí).
Ako sa účasť alebo neúčasť v II. pilieri prejaví v dôchodkovej prognóze?
Cieľom dôchodkovej prognózy je ukázať dôchodok komplexne. To znamená, že ak je poistenec sporiteľom v II. pilieri, v dôchodkovej prognóze vyhotovenej Sociálnou poisťovňou sa mu uvedie aj odhadovaný dôchodok z II. piliera – tiež v troch scenároch: základnom, optimistickom a pesimistickom.
Ak poistenec nie je zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení a má menej ako 40 rokov veku, dôchodková prognóza môže obsahovať aj alternatívnu prognózu obsahujúcu informáciu, aká by bola suma dôchodku poistenca z I. a aj II. piliera, ak by vstúpil do II. piliera.
Je dôchodková prognóza záväzná? Môže sa ešte zmeniť?
Dôchodková prognóza nie je záväzná a má iba informatívny charakter. Vychádza z aktuálnej legislatívy, ktorá sa do dosiahnutia dôchodkového veku poistenca môže zásadne zmeniť. Posúdenie splnenia podmienok nároku na starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok a konečnú sumu dôchodku určí Sociálna poisťovňa až v konaní o dôchodok, teda až po podaní žiadosti o priznanie starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku.
Z akých údajov vychádza prognóza v roku 2026 a ako postupovať, ak v nej nejaké obdobie chýba?
Dôchodková prognóza vychádza z údajov o období dôchodkového poistenia, ktoré poistenec získal do 31. decembra 2025 a ktoré boli v evidencii Sociálnej poisťovne spracované do 15. februára 2026.
Ak poistenec zistí, že niektoré obdobie jeho dôchodkového poistenia nie je Sociálnou poisťovňou evidované a má o tomto období doklady, môže ich Sociálnej poisťovni predložiť (doručiť). Doklady o získanom období môže poistenec doručiť pobočke Sociálnej poisťovne alebo Informačno-poradenskému centru Sociálnej poisťovne, ústredie – klientskemu centru, a to osobne, poštou alebo do elektronickej schránky.
Takto preukázané obdobie sa zohľadní nielen v ďalšej dôchodkovej prognóze, ale bude v predstihu k dispozícii, keď bude poistenec žiadať o dôchodok.
Môže sa stať, že v dôchodkovej prognóze je uvedený nižší počet rokov zohľadneného obdobia dôchodkového poistenia ako v Elektronickom účte poistenca v časti Príprava na dôchodok?
V Elektronickom účte poistenca sa v časti Príprava na dôchodok poistencom zobrazujú evidované obdobia dôchodkového poistenia, ktoré poistenec získal do 31. decembra 2025 a ktoré Sociálna poisťovňa eviduje k aktuálnemu dňu.
Dôchodková prognóza vychádza z údajov o období dôchodkového poistenia, ktoré poistenec získal do 31. decembra 2025 a ktoré boli v evidencii Sociálnej poisťovne spracované do 15. februára 2026. Ak boli doklady o období dôchodkového poistenia zaevidované v informačných systémoch Sociálnej poisťovne po 15. februári 2026, tieto obdobia nie sú zohľadnené v dôchodkovej prognóze, ale poistenec ich v Elektronickom účte poistenca vidí v časti Príprava na dôchodok.
Pre poistenca je podstatné, že Sociálna poisťovňa tieto obdobia eviduje a bude ich mať zohľadnené v ďalšej dôchodkovej prognóze.
Je v dôchodkovej prognóze započítané obdobie práce v zahraničí?
Obdobie poistenia v zahraničí sa v dôchodkovej prognóze nezohľadňuje. Toto obdobie Sociálna poisťovňa za stanovených podmienok spravidla zohľadní až v konaní o dôchodok.
Posiela SP dôchodkovú prognózu poštou doporučene? Čo ak si ju poistenec nevyzdvihne v lehote? Doručí ju opätovne alebo až na vyžiadanie?
Ak si poistenec dôchodkovú prognózu nevyzdvihne na pošte v stanovenej lehote, Sociálna poisťovňa mu automaticky nebude prognózu znovu zasielať. Opätovne ju zašle na vyžiadanie poistenca. Aj v takom prípade Sociálna poisťovňa odporučí poistencovi aktivovať si Elektronický účet poistenca alebo nechať si zasielať dôchodkovú prognózu e-mailom.
Ako si aktivovať Elektronický účet poistenca, v ktorom sa nachádza dôchodková prognóza?
Elektronický účet poistenca si možno najrýchlejšie aktivovať online cez webový portál eSlužieb Sociálnej poisťovne pomocou občianskeho preukazu s čipom (eID) a bezpečnostným kódom (BOK), alebo osobne navštíviť ktorúkoľvek pobočku Sociálnej poisťovne.
Informácie o aktivácii prístupu do Elektronického účtu poistenca online bez návštevy pobočky nájdete tu: eSluzby.socpoist.sk - registrácia
Informácie o EUP na jednom mieste nájdete tu: Elektronický účet poistenca.
Čo ak prognózu nevidím v mobilnej aplikácii?
Znamená to, že vaša dôchodková prognóza ešte nie je ešte k dispozícii. Dôchodkové prognózy sú sprístupňované priebežne do 31. mája 2026. Ak by vám do tohto termínu nebola dôchodková prognóza v aplikácii sprístupnená, odporúčame vám kontaktovať Sociálnu poisťovňu.
Dôchodková prognóza sa nevyhotovuje poberateľovi starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku.
Dôchodková prognóza mi nebola doručená. Ako postupovať?
Dôchodková prognóza je k dispozícii vždy aj v Elektronickom účte poistenca. Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať k svojej dôchodkovej prognóze, je preto pozrieť si ju v Elektronickom účte poistenca. Ak poistenec nemá aktívny Elektronický účet poistenca, Sociálna poisťovňa odporúča aktivovať si ho. Okrem dôchodkovej prognózy sú v ňom aj ďalšie užitočné informácie týkajúce sa sociálneho poistenia. Vo veci nedoručenia dôchodkovej prognózy môže poistenec kontaktovať Sociálnu poisťovňu na tel. čísle 0906 171 989, voľba č. 1.
Dôchodková prognóza mi bola doručená e-mailom. Ako sa otvára zašifrovaná príloha?
Ak je dôchodková prognóza doručená e-mailom ako zašifrovaný ZIP súbor, v Gmaile ju pravdepodobne poistenec neotvorí priamo. Najprv je prílohu potrebné stiahnuť do počítača alebo mobilu. Následne ZIP súbor otvoriť alebo rozbaliť, zadať heslo podľa pokynov a potom si zobraziť súbor PDF s dôchodkovou prognózou. Heslo sa nezadáva do Gmailu, ale až pri rozbaľovaní ZIP súboru.
Postup v počítači
- Otvorte e-mail s dôchodkovou prognózou.
- V spodnej časti e-mailu nájdite prílohu vo formáte .zip.
- Kliknite na ikonu „Stiahnuť“ / šípka nadol.
V Gmaile treba otvoriť správu, prejsť myšou na prílohu a kliknúť na „Download / Stiahnuť“.
- Súbor sa uloží do priečinka „Stiahnuté súbory / Downloads“ alebo do iného priečinka podľa nastavení prehliadača.
- Nájdite stiahnutý ZIP súbor v počítači.
- Kliknite naň pravým tlačidlom myši a vyberte napríklad:
„Extrahovať všetko / Extract all“, alebo
„Otvoriť pomocou 7-Zip / WinRAR“, ak používate takýto program.
- Pri rozbaľovaní sa zobrazí okno na zadanie hesla.
Zadajte heslo presne tak, ako bolo uvedené v pokynoch. Dajte pozor na vypnutý num lock, keď zadávate čísla.
- Po zadaní hesla sa súbor rozbalí. Vnútri ZIP súboru bude samotná dôchodková prognóza, najčastejšie ako „PDF“.
- PDF môžete:
- otvoriť dvojklikom,
- uložiť si ho do počítača,
- vytlačiť,
- alebo presunúť do vlastného priečinka, napríklad „Dokumenty / Dôchodková prognóza“.
Postup v mobile – Android
- Otvorte aplikáciu „Gmail“.
- Otvorte e-mail s dôchodkovou prognózou.
- Pri prílohe .zip klepnite na ikonu „Stiahnuť“. Následne otvorte správu a klepnite na „Download / Stiahnuť“.
- Súbor sa uloží do priečinka „Downloads / Stiahnuté súbory“.
- Otvorte aplikáciu „Súbory / Files / My Files“.
- Nájdite stiahnutý ZIP súbor.
- Klepnite na ZIP súbor. Telefón môže ponúknuť možnosť „Extrahovať / Rozbaliť“.
- Zadajte heslo.
- Po rozbalení otvorte PDF súbor s prognózou.
Ak telefón nevie zašifrovaný ZIP rozbaliť, pomôže aplikácia typu „ZArchiver“, „RAR“ alebo iný dôveryhodný správca súborov.
Postup v iPhone
- Otvorte e-mail v aplikácii „Gmail“
- Klepnite na prílohu .zip a zvoľte „Stiahnuť“ alebo „Zdieľať / Otvoriť v…“.
- Uložte súbor do aplikácie „Súbory / Files“.
- Otvorte aplikáciu „Súbory“ a nájdite ZIP súbor.
- Skúste na ZIP klepnúť. Ak iPhone podporí daný typ šifrovania, vyžiada si heslo.
- Zadajte heslo a otvorte rozbalené PDF.
Ak iPhone ZIP nerozbalí, bude potrebná aplikácia na prácu so ZIP súbormi, napríklad „iZip“ alebo „WinZip“.
Patrí doména www.dochodkovaprognoza.sk Sociálnej poisťovni?
Áno, doména patrí Sociálnej poisťovni a je dôveryhodným zdrojom informácií o dôchodkovej prognóze.
Máte otázky k dôchodkovej prognóze alebo potrebujete poradiť?
Využite formulár pre otázky na našom webe a zvoľte oblasť „Dôchodková prognóza“: Formulár pre otázky. Ďalšou možnosťou je odoslať otázky na emailovú adresu: podatelna@socpoist.sk.