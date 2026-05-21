Revolúcia v liečbe po mozgovej príhode! Lekári vytvorili appku, ktorá odhalí varovné signály

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Lekári z českobudějovickej nemocnice sa podieľali na vývoji aplikácie, ktorá pomôže odhaliť svalové problémy u ľudí po mozgovej príhode. Pacienti tak môžu predísť problémom, ako sú ťažkosti s chôdzou, obliekaním alebo bežným pohybom ruky či nohy. V tlačovej správe o tom dnes informovala hovorkyňa českobudějovickej nemocnice Iva Nováková.
„U pacientov po cievnej mozgovej príhode sú prvé mesiace rozhodujúce. Počiatočné prejavy spasticity bývajú nevýrazné a často sa objavujú až po návrate domov, keď sa pacient znovu učí zvládať bežné denné činnosti. Chceli sme preto pacientom aj ich blízkym ponúknuť jednoduchý nástroj, ktorý ich upozorní na dôležité zmeny a odporučí im špecializovanú starostlivosť,“ uviedol primár neurologického oddelenia českobudějovickej nemocnice Svatopluk Ostrý.
Aplikáciu si môžu záujemcovia stiahnuť do mobilného telefónu. Pomocou jednoduchých otázok a obrázkov mapuje zmeny v pohybe, bolesť, svalové napätie aj ťažkosti pri bežných činnostiach. Ak výsledok ukáže možné riziko svalových problémov, takzvanej spasticity, ponúkne používateľovi kontakty na regionálne centrá a pripraví výstup pre lekára.
„Aplikácia môže fungovať ako praktické prepojenie medzi pacientom doma, starajúcou sa rodinou a špecializovaným centrom. Čím skôr pacienta vyšetríme, tým lepšie dokážeme nastaviť rehabilitáciu a ďalší postup,“ uviedla Marcela Míková z rehabilitačného oddelenia českobudějovickej nemocnice. Práve Míková spolu s Ostrým sa na vývoji aplikácie podieľali. Cievna mozgová príhoda, teda mozgová mŕtvica, postihuje v Česku až 40-tisíc ľudí ročne. Je treťou najčastejšou príčinou úmrtí a hlavnou príčinou trvalej invalidity.