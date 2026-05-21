Sekundy od obrovskej tragédie: Kým matka spala, batoľa vyliezlo na okno! Hrdinský čin dvoch mladíkov

PLZEŇ – Okoloidúcim v českej Plzni sa pred pár dňami naskytol pohľad, z ktorého tuhla krv v žilách. Na parapete otvoreného okna na druhom poschodí bytového domu sedel len dvojročný chlapček. Z niekoľkometrovej výšky mohol každú sekundu spadnúť na tvrdý betón. Dvaja mladí muži v tej chvíli prejavili neuveriteľnú duchaprítomnosť. Okamžite vyliezli na striešku pod oknom a roztiahli deku, aby padajúce dieťa v prípade najhoršieho zachytili.
Ako informoval český kriminalistický portál Krimi-Plzeň, ktorý z miesta zverejnil aj autentické videozáznamy, k tejto nebezpečnej situácii došlo popoludní na námestí Generála Píky. Malý chlapec využil chvíľkovú nepozornosť, otvoril dokorán okno a vyliezol von, aby sa pozrel na ulicu.
Zatiaľ čo vonku prebiehala skutočná dráma a vystrašení svedkovia okamžite alarmovali tiesňovú linku, v byte panovalo hrobové ticho. Na miesto bleskovo dorazila policajná hliadka. Policajtom sa po usilovnom búchaní na dvere nakoniec podarilo zobudiť matku malého chlapca.
Tá zostala z celej situácie v absolútnom šoku. Strážcom zákona sa s plačom priznala, že bola natoľko unavená, že približne na desať minút tvrdo zaspala. Policajti ženu na mieste podrobili dychovej skúške na alkohol, ktorá však bola negatívna. Podľa susedov ide o slušnú rodinu, a keďže sa chlapčekovi našťastie nič nestalo, polícia v konaní matky nenašla žiadne protiprávne pochybenie.
Príbeh so šťastným koncom nenechal chladným ani plzeňského primátora Romana Zarzyckého. Ten bol odvahou a pohotovosťou oboch zachráncov, ktorí s dekou v rukách balancovali na strieške domu, natoľko ohromený, že sa ich rozhodol verejne oceniť. Cez sociálne siete preto vyhlásil po neznámych hrdinoch pátranie. Vďaka pomoci verejnosti už tamojšia radnica pozná ich mená a pripravuje pre nich oficiálne prijatie na úrade.