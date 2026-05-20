Odborári poslali vláde jasný odkaz: Žiadne reformy bez dohody, žiadajú okamžité rokovanie!

BRATISLAVA – Najväčšia odborová organizácia na Slovensku žiada od vládneho kabinetu okamžité vysvetlenie. Predstavenstvo Konfederácie odborových zväzov (KOZ SR) vyjadrilo zásadný nesúhlas so spôsobom, akým vláda pristupuje k schvaľovaniu očakávaného balíka prorastových opatrení. Odborári dôrazne žiadajú, aby sa o zmenách najskôr diskutovalo na pôde tripartity.
KOZ SR reaguje na pripravované hospodárske a sociálne reformy, ktoré by podľa preniknutých informácií mohli mať priamy vplyv na zamestnanecké prostredie a doterajšie sociálne štandardy. Odborárom prekáža najmä fakt, že dôležité legislatívne zmeny sa opäť pripravujú bez predchádzajúceho dialógu a bez rešpektu voči zavedeným pravidlám.
„So znepokojením vnímame avizované prerokovanie týchto prorastových opatrení na tohto týždňovom rokovaní vlády SR. Tento krok prichádza napriek tomu, že sám minister práce, sociálnych vecí a rodiny a zároveň predseda Hospodárskej a sociálnej rady SR verejne avizoval ich riadne prerokovanie na mimoriadnom plenárnom zasadnutí tripartity,“ uvádzajú odborári vo vyhlásení.
Odborová centrála upozorňuje na riziká, ktoré so sebou prinášajú prípadné zásahy do oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, úpravy pracovného času, či diskutované rušenie príspevkov na rekreáciu. Podľa KOZ SR znižovanie ochrany zamestnancov rozvoj ekonomiky neprinesie – iba prenesie finančné a zdravotné bremeno na plecia pracujúcich.
archívne video
Stopka pre zmeny v minimálnej mzde
Najväčšiu vlnu kritiky zo strany odborov vyvolali úvahy o možnom oslabení inštitútu minimálnych mzdových nárokov, ktoré upravuje Zákonník práce a ktoré garantujú odstupňované minimálne mzdy podľa náročnosti vykonávanej práce.
„Prípadné zrušenie minimálnych mzdových nárokov považujeme za neprípustný a devastačný zásah do sociálnych práv pracujúcich na Slovensku. Tento krok by v praxi znamenal plošné devalvovanie hodnoty kvalifikovanej práce a deštrukciu doterajšieho mzdového systému,“ uvádza KOZ SR vo svojom oficiálnom vyhlásení.
Význam sociálneho partnerstva je podľa KOZ SR kľúčový pre zachovanie stability v krajine. Odborári preto vyzývajú vládu, aby upustila od unáhleného schvaľovania neprerokovaných materiálov a predložila kompletné opatrenia vrátane presného vyčíslenia ich dopadov.
Ako najväčšia reprezentatívna organizácia zastupujúca zamestnancov sú odbory plne pripravené poskytnúť svoje odborné kapacity a viesť vecnú diskusiu, no trvajú na tom, že zmeny ovplyvňujúce životnú úroveň ľudí sa nesmú prijímať bez ich účasti.