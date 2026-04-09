Polícia rieši kuriózny ÚNOS domáceho miláčika: Fenka precestovala takmer celú republiku!

TEPLICE - Nezvyčajný prípad krádeže psa riešili policajti v Tepliciach. Trojročná fenka yorkshirského teriéra, ktorú neznámy páchateľ odcudzil z neuzamknutého auta, napokon precestovala takmer celú Českú republiku, kým sa ju podarilo vypátrať a vrátiť majiteľke.
Incident sa odohral pri predajni v českom meste Teplice, kde žena na krátky čas nechala svojho psa vo vozidle. Túto situáciu využil neznámy muž. "Žena oznámila, že jej niekto z neuzamknutého vozidla zaparkovaného pri predajni v Tepliciach odcudzil trojročnú fenku yorkshirského teriéra," uviedla polícia.
Pri čine ho načapali mestské kamery
Kľúčovú úlohu pri pátraní zohrali mestské kamery. Záznamy ukázali, ako páchateľ psa zobral zo sedadla spolujazdca a následne odišiel na inom vozidle. "Evidenčné číslo vozidla bolo na zázname čitateľné, a tak sa začalo jeho pátranie," informovali policajti.
Stopa viedla naprieč republikou. Vozidlo bolo zachytené na diaľnici D1 smerom na Brno a napokon ho zastavila diaľničná polícia až pri Břeclavi. Vo vozidle sa nachádzal nielen vodič, ale aj odcudzená fenka. "Pomocou čipu bol stotožnený s hľadaným," doplnila polícia.
Majiteľka sa tak až po dlhých chvíľach mohla opäť stretnúť so svojím miláčikom. "Po niekoľkých hodinách tak došlo k šťastnému stretnutiu majiteľky a jej miláčika," uviedli policajti.
Okolnosti celého prípadu sú však naďalej predmetom vyšetrovania. Polícia pokračuje v preverovaní všetkých detailov, aby objasnila motív aj presný priebeh skutku.