Sobota11. apríl 2026, meniny má Július, zajtra Estera

Šokujúci nález v dodávke: Sused začul zvuky a zalarmoval políciu, chlapec rok a pol nevidel sprchu ani slnko!

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
ČTK

PARÍŽ - Na východe Francúzska sa tento týždeň podarilo zachrániť deväťročného chlapca, ktorého jeho otec od roku 2024 držal zamknutého vo svojej dodávke. Informuje o tom agentúra AP s odvolaním sa na prokuratúru.

Políciu v dedine Hagenbach neďaleko hraníc s Nemeckom a Švajčiarskom v pondelok upozornil sused, že z dodávky vychádzajú "zvuky, akoby tam bolo dieťa". Keď policajti dodávku násilím otvorili, našli vo vnútri dieťa "ležiace vo fetálnej pozícii, nahé a prikryté prikrývkou," uviedol prokurátor Nicolas Heitz. Pod chlapcom bola hromada odpadkov a v jeho blízkosti exkrement. Bol zjavne podvýživený a už nedokázal chodiť. Záchranári ho odviezli do nemocnice.

Chlapcov otec vyšetrovateľom vysvetľoval, že ho do dodávky umiestnil predvlani v novembri, "aby ho chránil", pretože jeho partnerka chcela chlapca poslať do psychiatrickej liečebne. Podľa Heitza neexistujú žiadne záznamy o tom, že by chlapec pred svojím zmiznutím mal nejaké psychické problémy; prokurátor uviedol, že v škole mal dobré známky. Chlapec povedal, že mal veľké problémy s otcovou partnerkou a domnieval sa, že otcovi nezostávalo nič iné ako zamknúť ho do auta. Uviedol tiež, že sa od predvlaňajška nesprchoval.

Otec bol predbežne obvinený z únosu a ďalších trestných činov a je vo väzbe. Jeho partnerka podľa prokurátora poprela, že by vedela o tom, že chlapec je v dodávke. Je podozrivá z neposkytnutia pomoci maloletému v ohrození.

Príbuzní a priatelia povedali vyšetrovateľom, že sa domnievali, že je chlapec v psychiatrickej liečebni. Učiteľom zase bolo povedané, že chlapec chodí na inú školu, uviedla prokuratúra.

Viac o téme: DodávkaVäznenieFrancúzskoChlapec
Nahlásiť chybu

Správy
Domáce správy

Zahraničné

Prominenti

Zaujímavosti

Dobré správy

Ekonomika

Šport

Auto-moto

Kariéra a motivácia

Varenie a recepty

Technológie

Bývanie

Pre kutilov

Ďalšie zo Zoznamu