Nové šokujúce detaily strašného zločinu! Únos syna ukrajinského mafiána! Páchateľom pomohla jeho priateľka

JAKARTA - Dovolenka na Bali sa pre syna ukrajinského bossa podsvetia skončila tragédiou. Po únose ho násilníci brutálne mučili a požadovali miliónové výkupné. Prípad teraz odhaľuje nové desivé detaily.
Prípad brutálnej vraždy syna ukrajinského bossa podsvetia naberá čoraz temnejšie kontúry. Nové informácie naznačujú, že únoscovia mohli presne sledovať pohyb obete – a kľúčovú rolu v tom zohrali príspevky na sociálnych sieťach.
Dovolenka, ktorá sa zmenila na nočnú moru
Igor Komarov odišiel vo februári na indonézsky ostrov Bali, kde chcel stráviť romantické dni so svojou partnerkou Jesa Mišalovová (v origináli Yesa Mishalova). Výlet pri príležitosti Valentína sa však skončil tragicky – mladík zmizol už krátko po príchode na exotický ostrov.
Krátko po jeho zmiznutí sa na platforme Telegram objavilo video, ktoré šokovalo verejnosť. Komarov v ňom opisoval brutálne mučenie a apeloval na svojich rodičov, aby zaplatili výkupné vo výške 10 miliónov dolárov.
Podľa jeho slov mu únoscovia spôsobili vážne zranenia a jeho stav sa rýchlo zhoršoval. Prosil o záchranu a tvrdil, že ide o organizovanú skupinu, pred ktorou ho nedokáže ochrániť nikto.
Hrôzostrašný nález
Krátko po zverejnení videa prišiel šokujúci zvrat. Na pobreží boli nájdené časti tela obete, čo potvrdilo najhorší možný scenár.
Vyšetrovanie sa následne sústredilo na to, ako sa únoscom podarilo obeť vystopovať.
Sociálne siete ako stopa
Podľa dostupných zistení mohli únoscovia sledovať pohyb Komarova prostredníctvom verejných príspevkov jeho partnerky. Tá mala počas pobytu pravidelne zverejňovať fotografie a videá vrátane presných lokalít.
Každý, kto jej profil sledoval, tak mal v reálnom čase prehľad o tom, kde sa dvojica nachádza.
Práve tieto informácie mohli výrazne uľahčiť plánovanie únosu.
Zmiznutie počas jazdy
Nie je úplne jasné, kde sa Mišalovová nachádzala v momente únosu. Podľa dostupných správ bol Komarov unesený počas jazdy na motocykli spolu s priateľmi.
Jeden z nich mal byť tiež krátko zadržaný, no po zaplatení výkupného bol prepustený.
Pátranie po páchateľoch
Polícia už skôr informovala, že identifikovala šesť podozrivých. Vyšetrovatelia sa domnievajú, že viacerým z nich sa podarilo uniknúť do zahraničia.
Prípad tak zostáva otvorený a jeho okolnosti naďalej vyvolávajú množstvo otázok – najmä o tom, ako ľahko sa môže stať verejne zdieľaná poloha na internete nástrojom v rukách zločincov.