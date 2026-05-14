Ďalší ZLOM v počasí: Zasiahnu nás BÚRKY, príde výdatný DÁŽĎ! MAPA Ako to má podľa predpovede prebiehať

BRATISLAVA - Dlho očakávaný poriadny dážď má konečne doraziť. Po týždňoch až mesiacoch sucha sa nad Slovensko nasunie séria výdatných zrážok a búrok, ktoré prinesú vlahu do všetkých regiónov. Najviac zaprší počas piatka a víkendu, kedy môžu úhrny miestami presiahnuť aj 50 milimetrov.
Po týždňoch sucha sa počasie na Slovensku zásadne mení. Studený front sa bude nad krajinou vlniť niekoľko dní a prinesie dážď prakticky do všetkých regiónov, predpovedá portál o počasí iMeteo.sk.
Prvé zrážky dorazia už vo štvrtok, spočiatku pôjde o slabší dážď najmä na západe. Výraznejšie zrážkové pole sa však začne rozširovať večer od západu a v noci môžu zrážky miestami sprevádzať aj búrky. Do piatkového rána môže na západnom Slovensku spadnúť 5 až 10 mm, v búrkach aj viac.
Búrlivý piatok, upršaná sobota a nedeľa
Piatok má byť najbúrlivejším dňom týždňa. "V našej oblasti sa bude vlniť frontálne rozhranie spojené s tlakovou nížou so stredom nad severným Talianskom," informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Modely naznačujú možnosť vytvorenia búrkovej línie od Maďarska až po južnú Moravu, ktorá sa bude presúvať zo západu nad stred a neskôr aj nad východ Slovenska. Zrážky budú intenzívne a na západe a v západnej časti stredného Slovenska môže spadnúť 10 až 25 mm.
Sobota prinesie celodenný dážď. "Počasie v našej oblasti bude naďalej ovplyvňovať frontálne rozhranie spojené s tlakovou níž, ktorej stred sa bude presúvať z oblasti severného Jadranu nad Srbsko," uvádza SHMÚ. Na viacerých miestach môže spadnúť 10 až 30 mm, ojedinele pri búrkach aj viac. Studený front sa bude presúvať len veľmi pomaly, čo umožní dlhšie trvajúce zrážky.
V nedeľu bude pršať ďalej, tentoraz už bez búrok. Do krajiny sa dostane chladnejší vzduch a v Tatrách sa môže opäť objaviť sneženie. Zrážky budú pokračovať na celom území a môžu priniesť ďalších 15 až 40 mm, lokálne aj viac v náveterných oblastiach.
Do pondelkového rána tak môže na Slovensku spadnúť 20 až 50 mm zrážok, v niektorých regiónoch aj výrazne viac. Dážď by sa mal vyskytovať na území krajiny aj počas budúceho týždňa. Očakávané úhrny sú vysoké nielen u nás, ale v celej strednej Európe, čo znamená, že sucho, ktoré trápilo veľkú časť regiónu, sa konečne zmierni. Dážď by mal preniknúť aj do hlbších vrstiev pôdy a priniesť citeľnú úľavu.
Posledné rána boli chladné, nasledujúce by sa už mráz vyskytovať nemal
Rána posledných dní boli chladné, miestami sa vyskytoval mráz. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na sociálnej sieti. Stredajšie (13. 5.) ráno bolo chladné najmä na západnom a strednom Slovensku, na východe bolo ešte veľa oblačnosti, ktorá zabránila väčšiemu poklesu teploty vzduchu. Vo výške dvoch metrov mrzlo len výnimočne, prízemný mráz sa však lokálne vyskytol aj na Podunajskej nížine, ozrejmil SHMÚ.
Štvrtkové ráno bolo väčšinou ešte chladnejšie, v najchladnejších dolinách teplota klesla na hodnoty okolo mínus dva stupne Celzia a pri povrchu mrzlo lokálne aj v nížinách. Teplejšie bolo na juhozápade, kde cez noc miestami pofukoval mierny južný vietor a postupne pribúdala aj oblačnosť. Nasledujúce rána by podľa SHMÚ mali byť bez mrazov, i prízemných. „Pribudne oblačnosť a s ňou postupne aj zrážky, najviac by ich mohlo byť cez víkend,“ dodal.