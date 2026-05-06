Ferenčák ZÚRI: Policajná návšteva takmer zmrzačila jeho mamu, prevoz do nemocnice a mozgová príhoda!

KEŽMAROK - Stále neutíchajúci konflikt medzi poslancom Jánom Ferenčákom (nezaradený) a ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom (Hlas-SD) stále eskaluje. Po návšteve policajtov v Kežmarku a jeho bitke oznámil bývalý hlasák, ako je to vlastne s kondíciou jeho mamy po nedávnom šoku a čo všetko sa jej prihodilo a kto vraj za to nesie zodpovednosť.
Ferenčák sa ešte pred niekoľkými týždňami posťažoval, že kým bol na výsluchu v Banskej Bystrici ohľadom vysvetľovania jeho prípadu, bezpečnostná kamera zachytila policajnú hliadku, ktorá sa pohybovala v jeho dome.
Polícia pred domom Ferenčáka
Štyria policajti vraj chceli na výsluchu na polícii hovoriť s jeho matkou, ktorá je v 5. stupni odkázania na opatrovateľov.
"Keď som bol na výsluchu, kam som išiel dobrovoľne a vysvetľoval som vyšetrovateľovi nezmysly, ktoré sú voči mne kladené a zároveň v tom istom čase Eštok pošle policajtov po vašu 80-ročnú matku domov, ktorá je o barlách v 5. stupni odkázanosti na opatrovateľkou a prídu k nej štyria policajti, aby ju vytiahli z domu na výsluch! Zdá sa vám toto normálne?!" reagoval vtedy Ferenčák vo videu.
Neskôr sa aj zo záberov a z Ferenčákovho svedectva ukázalo, že polícia sa rozprávala s opatrovníčkou jeho chorej mamy a na políciu ju napokon nepredviedli. Nezostalo to však bez traumy.
Ferenčák po prezretí kamerových záznamov zúril. O pár dní neskôr mal byť navyše aj fyzicky konfrontovaný neznámym mužom, ktorý ho vraj zbil na ulici pred jeho dcérou.
Ferenčák hovorí o traume a mozgovej príhode
Dlhé týždne trávila matka poslanca v nemocničnom zariadení, odkiaľ ju tento týždeň podľa jeho slov konečne prepustia. "Prepustia ju z nemocnice do domáceho liečenia. Tá sa dostala do vážnych zdravotných problémov po zásahu štyroch uniformovaných policajtov vo vestách so zbraňami," popísal ešte raz scénu Ferenčák. Neskončil však len pri tom.
"Následkom našej polície pod vedením ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka bola mozgová cievna príhoda," vyhlásil po týždňoch hospitalizácie jeho matky nezaradený Ferenčák.
Štvorica policajtov vraj nebola z blízkeho okolia, napriek tomu sa situácia zamotáva
"Verím, že sa z toho dostane a chcel by som poďakovať lekárom, ktorí sa o ňu starali. Dnes sa však ukazuje, že som mal opäť pravdu. Polícia nemala týmto spôsobom konať a Policajné prezídium spustilo vyšetrovanie ich postupu," povedal Ferenčák s tým, že sa odvolal aj na fakt, že v dome v Kežmarku nezasahovali ani policajti z regiónu, ale odniekiaľ inakadiaľ.
"Verím, že sa dozvieme, kto prikázal policajtom ísť zastrašiť mňa ako ústavného činiteľa cez matku s podlomeným zdravím. Ak s ňou chceli rozprávať, prečo jej neposlali predvolanie? Postup polície budem právne riešiť aj ja," prízvukoval Ferenčák.
Konanie sa však začalo zamotávať po tom, čo najskôr tlačové oddelenie polície vylúčilo, že by išlo o policajtov z okolia, no podľa prezídia a listu, ktorý Ferenčák dostal, sa vyšetrovanie bude viesť napriek tomu voči policajnému oddeleniu v Kežmarku.