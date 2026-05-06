Obrovský azbestový škandál: Do Maďarska sa dostal rakovinotvorný štrk, vyhlásili núdzový stav!

SZOMBATHELY - Západné Maďarsko čelí bezprecedentnej zdravotnej hrozbe. V desiatkach obcí sa pri výstavbe ciest a parkovísk použil štrk z rakúskych lomov, ktorý je kontaminovaný vysoko nebezpečným azbestom. Situácia je natoľko vážna, že v meste Szombathely museli kvôli extrémnym koncentráciám rakovinotvorných vlákien v ovzduší vyhlásiť zdravotný núdzový stav.
Celý problém odštartoval dovozom kamenného drveného materiálu z rakúskeho regiónu Burgenland. Tento štrk, ktorý mal byť podľa priložených certifikátov bezpečný a zbavený azbestu, sa v uplynulých rokoch masívne využil na spevňovanie povrchov v obytných zónach, na budovanie parkovísk a opravu ciest nielen v Szombathely, ale podľa odhadov až v 30 ďalších obciach západného Maďarska.
Keď sa však v oblasti objavili prvé podozrenia, nezávislé merania priniesli alarmujúce výsledky. Vzorky vzduchu v okolí kontaminovaných ciest preukázali koncentrácie azbestových vlákien, ktoré mnohonásobne prekračujú odporúčané bezpečnostné limity. Kým expertné tímy považujú za bezpečnú hranicu 1 000 vlákien na kubický meter vzduchu, v Maďarsku boli namerané hodnoty presahujúce až 290 000 vlákien na meter kubický. Informuje o tom maďarský Index a rakúsky Kronen Zeitung.
Zdravotné riziko pre obyvateľov
Azbest je známy svojimi ničivými účinkami na ľudské zdravie. Pri vdýchnutí mikroskopické vlákna tohto materiálu prenikajú hlboko do pľúc, kde môžu po rokoch vyvolať vážne onkologické ochorenia, vrátane rakoviny pľúc či mezoteliómu.
V postihnutých oblastiach preto museli okamžite zasiahnuť úrady. Cesty pravidelne kropia vodou, na kontaminovaných úsekoch platí prísny rýchlostný limit 10 km/h a V niektorých lokalitách sa obyvateľom preventívne distribuovali ochranné masky.
Kto nesie vinu?
Maďarská vláda už reagovala prijatím uznesenia, ktorým vyčlenila finančné prostriedky na sanáciu škôd a začala vyšetrovanie, kto je za distribúciu závadného materiálu zodpovedný. Podozrenie smeruje k štyrom rakúskym lomom v Burgenlande (Pilgersdorf, Glashütten, Bernstein a Badersdorf), ktoré boli v januári v dôsledku týchto zistení úradne uzavreté.
Prevádzkovatelia týchto lomov však akékoľvek pochybenia odmietajú. Argumentujú tým, že v Rakúsku neexistujú striktné hraničné limity pre obsah azbestu v surovom kameni a meracie metódy použité maďarskou stranou a organizáciou Greenpeace označujú za „nevedecké“.
Organizácia Greenpeace však naďalej trvá na svojom a žiada vytvorenie medzinárodného krízového štábu. Podľa nich ide o ekologickú katastrofu, ktorá presahuje kapacity bežných regionálnych úradov a vyžaduje si koordinovaný postup vlád oboch susedných krajín, aby sa ochránilo zdravie tisícov obyvateľov.