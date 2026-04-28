Napadnutý poslanec Ferenčák vypovedá na polícii: Nevylučujem, že útok bol politicky motivovaný

PREŠOV - Nezaradený poslanec Národnej rady SR Ján Ferenčák vypovedá na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru v Prešove pre napadnutie jeho osoby v sobotu (25. 4.) v Kežmarku.
„Idem na úkon ako poškodený, kde celý príbeh a celé udalosti, ktoré sa udiali, popíšem vyšetrovateľovi. Momentálne tento čin prevzal Úrad boja proti organizovanej kriminalite,“ povedal pred výsluchom novinárom Ferenčák. V utorok podľa jeho slov absolvoval lekársku prehliadku u všeobecného lekára. „Moje vypočutie je veľmi dôležité pre procesnú stránku, aby mohol vyšetrovateľ pokračovať. Ani tento podlý čin, ktorý sa mi stal, že som bol napadnutý zozadu a zboku úderom do tváre, ma nezastrašil,“ doplnil Ferenčák.
Na otázku, či išlo o politicky motivovaný útok, odpovedal, že to nevie vylúčiť. „Pretože neviem si ani predstaviť, aby tam nejaký iný motív mohol byť. Takéto konanie nie je prípustné v spoločnosti, ktorá garantuje bezpečnosť pre každého občana,“ skonštatoval. Ferenčák tvrdí, že aktívne komunikuje s úradom pre ochranu ústavných činiteľov a momentálne zvažuje, aké kroky na svoju ochranu a ochranu jeho blízkych budú poskytnuté. Informácie o páchateľovi má len z médií. Pevne verí, že páchateľ tohto násilného činu bude zadržaný a bude voči nemu vyvodená zodpovednosť
Ferenčák bol uplynulý víkend fyzicky napadnutý v prítomnosti jeho dcéry, pričom ho útočník udrel do hlavy. Prešovská krajská polícia neskôr potvrdila, že kežmarský vyšetrovateľ začal v prípade trestné stíhanie pre prečin útoku na verejného činiteľa a výtržníctvo.