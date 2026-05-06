Kaliňák oznámil kľúčovú misiu: Slovenské stíhačky F-16 budú koncom roka 2027 strážiť nebo v Pobaltí

VARŠAVA - Slovenské stíhačky F-16 sa zapoja do misie NATO Air Policing s cieľom chrániť vzdušný priestor pobaltských štátov. Na konferencii Defence24 Days v Poľsku to v stredu oznámil minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD), informuje varšavský spravodajca.
„Teším sa, že môžeme oznámiť, že koncom roka 2027 sa chceme zapojiť do misie NATO Air Policing v Pobaltí,“ povedal minister. Misia má za cieľ chrániť vzdušný priestor Litvy, Lotyšska a Estónska, teda krajín NATO bez vlastného stíhacieho letectva. Od roku 2028 sa podľa Kaliňáka chce Slovensko zapojiť aj do misie rotujúcej protivzdušnej obrany NATO, pre ktorú vyčlení dve zo šiestich batérií nedávno zakúpeného izraelského systému protivzdušnej obrany Barak MX.
Slovensko pripravuje aj ďalší rozvoj protivzdušnej obrany proti bezpilotným prostriedkom a plánuje sa zapojiť do spoločných projektov s Poľskom. „Veľmi sa nám v rámci protidronovej ochrany páči poľský model San. Navyše, Slovensko má byť jeho veľkou súčasťou, pretože produkujeme práve efektory (prostriedky na zneškodnenie cieľa - pozn. redakcie),“ povedal minister s tým, že o detailoch by mali obe strany rokovať v najbližších týždňoch.
Vojenská aj spravodajská spolupráca s Poľskom je podľa neho na vysokej úrovni už dlhú dobu. „V prvom rade je našou bezpečnostnou garanciou NATO ako také. Ale Poľsko je regionálnym lídrom, dôležitým aj v rámci NATO. Tým, že je násobne väčšie ako my, tak áno, určite je aj nejakým garantom pre Slovensko,“ dodal minister.