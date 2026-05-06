Hosť prišiel do šou ADELA trochu inak až veľmi inak: Pozrite, čo mal futbalista na nohách!

BRATISLAVA - Tak toto nikto nečakal! Bývalý futbalový reprezentant Juraj Kucka dorazil do šou Adely Vinczeovej v šľapkách a outfite ako na dovolenku. Dôvod, prečo nechal topánky doma, však vôbec nie je úsmevný.
Relácia ADELA trochu inak priniesla moment, o ktorom sa bude hovoriť. Tentoraz sa oň postaral futbalista Juraj Kucka, ktorý dorazil do štúdia v outfite, aký by čakal málokto. Namiesto elegantnej obuvi si totiž obul šľapky a pôsobil skôr ako na dovolenke pri mori než v šou. K nim zvolil šortky a košeľu, čo neuniklo ani samotnej moderátorke Adele Vinczeovej. Tá jeho výber okomentovala s humorom, že vyzerá, akoby prišiel rovno na pláž. „Tak dlhé gate by moc nešli k tomu,“ vysvetlil Kucka svoj outfit. Adela pohotovo zareagovala: „A čo k šortkám? Tak košieľku.“ Na to futbalista s úsmevom dodal: „Tú som mal pripravenú stále.“
Za netradičným výzorom sa však skrýva nepríjemné zranenie. Hoci Juraj Kucka zavesil profesionálnu kariéru na klinec, futbalu zostal verný a od februára nastupuje za rodnú Prievidzu v tretej lige. Práve tam si počas zápasu poranil členok, keď mu naň nešťastne skočil protihráč. Odvtedy ho noha bolí natoľko, že si nedokáže obuť klasické topánky, a tak siahol po šľapkách. Napriek tomu si pozvanie do šou nenechal ujsť a celú situáciu zobral s nadhľadom – čo ocenila nielen moderátorka, ale aj diváci.
Plnú verziu rozhovoru nájdu predplatitelia na platformách Herohero a Youtube. Skrátená verzia rozhovoru bude dostupná zadarmo na YouTube a fanúšikovia Adely si rozhovor budú môcť vypočuť aj v podcastovej podobe. Viac informácií o projekte Adela trochu inak nájdete na webe trochuinak.com.
