Slovenské stíhačky sa zapoja do misie NATO v Pobaltí, uviedol Kaliňák

VARŠAVA - Slovenské stíhačky F-16 sa zapoja do misie NATO Air Policing s cieľom chrániť vzdušný priestor pobaltských štátov. Na konferencii Defence24 Days v Poľsku to v stredu oznámil minister obrany SR Robert Kaliňák.
„Teším sa, že môžeme oznámiť, že koncom roka 2027 sa chceme zapojiť do misie NATO Air Policing v Pobaltí,“ povedal minister. Misia má za cieľ chrániť vzdušný priestor Litvy, Lotyšska a Estónska, teda krajín NATO bez vlastného stíhacieho letectva.
Od roku 2028 sa podľa Kaliňáka chce Slovensko zapojiť aj do misie rotujúcej protivzdušnej obrany NATO, pre ktorú vyčlení dve zo šiestich batérií nedávno zakúpeného izraelského systému protivzdušnej obrany Barak MX.