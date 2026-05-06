Šokujúce VIDEO z diaľnice D1 pri Trnave: Stačila Sekunda nepozornosti a auto skončilo na streche!

TRNAVA – Diaľnica D1 sa stala miestom nebezpečnej nehody, ktorá sa mohla skončiť tragicky. 46-ročná vodička osobného vozidla značky Citroën nezvládla riadenie po tom, čo nedodržala bezpečnú vzdialenosť od vozidla pred ňou. Následný náraz vymrštil jej auto do vzduchu, kde sa prevrátilo na strechu.
Nehoda sa stala na úseku diaľnice D1 v smere od Trenčína na Trnavu. Podľa informácií polície vodička nedokázala včas zareagovať na situáciu a narazila do vozidla pred sebou.
Zázrak bez zranení
Auto sa po náraze stalo neovládateľným, prevrátilo sa na strechu a po diaľnici kĺzalo niekoľko metrov, až napokon zostalo stáť uprostred vozovky. Hoci pohľad na zdemolovaný Citroën budil hrôzu, vodička mala obrovské šťastie. Pri nehode neutrpela žiadne zranenia. Dychová skúška na alkohol bola u nej negatívna.
Polícia v tejto súvislosti zverejnila videozáznam z udalosti ako memento pre všetkých vodičov. Zdôrazňuje, že pri vysokých rýchlostiach na diaľnici rozhodujú o živote a smrti doslova metre a akákoľvek nepozornosť či nedodržanie bezpečnej vzdialenosti sa môže okamžite vymknúť spod kontroly.