Sú známe DETAILY cesty Fica do Moskvy! Blanár prezradil, S KÝM pôjde premiér do Ruska

BRATISLAVA - Minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD) priblížil v stredu po rokovaní vlády detaily víkendovej cesty premiéra Roberta Fica do Moskvy a to, kto ho bude sprevádzať. Zdôraznil, že z bezpečnostných dôvodov sa trasa ani presný harmonogram nezverejnia.
Predseda vlády SR Fico sa cez víkend (9. mája) zúčastní na oslavách Dňa víťazstva nad fašizmom v Moskve. Na zahraničnej ceste ho bude sprevádzať podpredseda parlamentu Tibor Gašpar a štátny tajomník rezortu diplomacie Marek Eštok. Novinárom to prezradil Blanár, ktorý sa na ceste nezúčastní.
Fico sa stretne s Putinom
Minister diplomacie zároveň potvrdil, že súčasťou programu bude bilaterálne rokovanie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom a účasť delegácie na kladení vencov pri hrobe neznámeho vojaka. Fico sa však podľa jeho slov nezúčastní na vojenskej prehliadke.
S Putinom podľa neho plánuje otvoriť aj tému vojny na Ukrajine, no baviť sa majú aj o energetickej bezpečnosti. Blanár v tejto súvislosti zdôraznil, že Slovensko "dlhodobo volá po dialógu a mierových rokovaniach" a že všetky bezpečnostné aspekty sú vyhodnocované. Podľa jeho slov je to dôležité najmä pre ruskú stranu.
Detaily cesty Blanár prezradil nechcel
Cesta bude prebiehať v rýchlom režime. "Cesta sa nebude z bezpečnostných dôvodov zverejňovať. Premiér bude odlietať ôsmeho, deviateho sa uskutoční bilaterálne rokovanie, rovnako kladenie venca. V ten istý deň bude aj návrat," uviedol minister a dodal, že bezpečnostné riziká sa priebežne posudzujú, no aktuálne nemajú informácie o konkrétnej hrozbe. Lotyšsko, Litva aj Poľsko zakázali Ficovmu lietadlu prelet na krajinou.
Vojenská prehliadka na Červenom námestí v Deň víťazstva je významnou udalosťou pripomínajúcou víťazstvo Sovietskeho zväzu – ktorého súčasťou boli Rusko aj Ukrajina – nad nacistickým Nemeckom v druhej svetovej vojne, v ktorej zahynulo 27 miliónov ľudí. Moskva tento rok usporiada zredukovanú verziu prehliadky - bez obvyklého predvádzania zbraní, uviedol Kremeľ v stredu s tým, že dôvodom je zvýšené riziko ukrajinských útokov.