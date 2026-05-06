Nepríjemná správa pre Slovákov: Dôchodkový vek opäť porastie! Sociálnej poisťovňa rozposiela prognózy

BRATISLAVA - Sociálna poisťovňa (SP) začína v najbližších dňoch rozposielať dôchodkové prognózy pre takmer všetkých svojich klientov. Ide o približne 3,5 milióna poistencov, ktorí tak prvýkrát získajú detailnejší prehľad o svojej budúcej penzii. O kroku informoval minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD). Spolu s tým však prichádza aj menej priaznivá realita – dôchodkový vek sa opäť zvyšuje.
Ako upozornil denník Pravda, obdobie odchodu do dôchodku sa na Slovensku opäť upravuje a pre mladšie ročníky už neplatí pevne stanovená hranica, ale automatický mechanizmus naviazaný na dĺžku života. To v praxi znamená, že čím dlhšie sa bude populácia dožívať, tým neskôr pôjdu ľudia do dôchodku.
Ministerstvo práce pod vedením Erika Tomáša vydalo ešte 23. apríla 2026 novú vyhlášku, ktorá spresňuje dôchodkový vek pre ďalšie ročníky. Najnovšie sa týka poistencov narodených v roku 1968. Pre nich bol všeobecný dôchodkový vek stanovený na 64 rokov a dva mesiace, čo predstavuje ďalšie posunutie hranice oproti starším ročníkom.
Láme sa to na ročníkoch '67 a '68
Zvyšovanie veku odchodu do dôchodku tak pokračuje v nastavenom trende. Kým ročník 1967 má dôchodkový vek 64 rokov a jeden mesiac, ročník 1968 si počká o ďalší mesiac dlhšie. Pri ešte mladších generáciách sa očakáva, že tento trend bude pokračovať v závislosti od vývoja strednej dĺžky života.
Rozdiely sú pritom výrazné aj medzi staršími ročníkmi. Ľudia narodení v rokoch 1962 až 1964 majú podmienky ešte nastavené individuálnejšie – závisia najmä od počtu vychovaných detí a mesiaca narodenia. V niektorých prípadoch tak môžu odísť do dôchodku skôr ako ich mladší kolegovia.
Rozhoduje aj počet vychovaných detí
Určitou úľavou zostáva systém zohľadňovania výchovy detí. Za každé dieťa sa dôchodkový vek znižuje o šesť mesiacov, maximálne však o 18 mesiacov. Tento mechanizmus platí aj naďalej a týka sa aj ročníka 1968.
Zvyšovanie dôchodkového veku je súčasťou snahy štátu udržať dôchodkový systém finančne stabilný. Reaguje najmä na demografický vývoj a fakt, že Slováci sa dožívajú vyššieho veku. Pre mnohých poistencov však ide o nepríjemnú správu – odchod do zaslúženého odpočinku sa im opäť o niečo vzďaľuje.