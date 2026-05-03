Prekvapivé slová z radov Smeru: Gašpar pripustil zmeny v 13. dôchodkoch, v hre je adresnejšie vyplácanie!

BRATISLAVA - Trinásty dôchodok by sa mohol stať adresnejším alebo by mohol byť odstupňovaný podľa odkázanosti, je to stále v hre. V diskusnej relácii Politika 24 na Joj 24 to pripustil podpredseda Národnej rady SR Tibor Gašpar (Smer-SD).
„Aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť povedala, že najväčším problém sú výdavky v tejto sociálnej oblasti,“ povedal Gašpar. Nemyslí si, že pôjdu cestou zrušenia 13. dôchodkov alebo niektorých iných sociálnych dávok. Únia dôchodcov podľa Gašpara tiež hovorí, že sú dôchodky, ktoré sú na hranici toho, či dôchodca potrebuje 13. dôchodok. „Uvidíme, aké budú okolo toho čísla a fakty, lebo sa nakoniec môže ukázať, že je tu 70 či 80 percent dôchodcov, ktorí jednoznačne ten 13. dôchodok potrebujú,“ poznamenal.
Gašpar nemá ambíciu stať sa predsedom Smeru-SD
Podpredseda Národnej rady (NR) SR Tibor Gašpar nemá ambíciu stať sa predsedom strany Smer-SD. V strane podľa neho nastupuje mladšia generácia, preto by sa mal začať vychovávať a pripravovať mladší nástupca za predsedu Roberta Fica. Gašpar to uviedol v diskusnej relácii Politika 24 na Joj 24.
„Začína sa tam profilovať viacero ľudí,“ povedal Gašpar s tým, že siahnuť sa môže aj po aktuálnych podpredsedoch strany či ministrovi obrany Robertovi Kaliňákovi. Súčasný stav koalície podľa Gašpara nie je ideálny. „Celé vládnutie od začiatku je komplikované,“ podotkol. Má za to, aby sa viedol vnútrokoaličný dialóg, nie verejný. Podpredseda NRSR tvrdí, že Smer-SD bude komunikovať s nezaradeným poslancom Jánom Ferenčákom o podpore vládnej koalície. Pre jej stabilitu je to podľa neho potrebné.
Ako dvaja KOHÚTI: Rozloží Ferenčák kvôli Šutajovi Eštokovi vládu? Spor by mohol rozseknúť premiér!
Skepticizmus k národným blokom
Gašpar je zároveň skeptický pri úvahách o spájaní strán do predvolebných národných blokov. „Rozdrobenosť politických strán a malé strany neprispievajú k stabilite politického systému. (...) Mali sme tu viacčlenné koalície, ktoré sú labilné na stabilitu a veľmi ťažko presadzujú programové ciele. Čím by možno bolo v parlamente menej politických strán, tým by to bolo lepšie,“ skonštatoval. Gašpar si tiež nemyslí, že by pred voľbami došlo k pohlteniu strany Hlas-SD.
V jesenných voľbách sa podľa neho Smer-SD snaží dohodnúť s koaličnými partnermi na spoločných kandidátoch. S Hlasom-SD však ešte nemali dostatočné rokovania o možnej dohode a budúcnosti v Nitrianskom samosprávnom kraji (NSK), a preto sa Gašpar rozhodol ohlásiť svoju možnú kandidatúru na predsedu tohto kraja. Má však za to, že terajší predseda NSK Branislav Becík, ktorý je členom Hlasu, je dobrý kandidát. V prípade Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Smer-SD ešte podľa neho nevie, koho podporí. „Nie je tu postavená otázka, že musí byť porazený pán Majerský (Milan, predseda PSK a hnutia KDH, pozn. redakcie),“ podotkol Gašpar.
Zároveň deklaroval, že bude prítomný na súdnych pojednávaniach v kauze Očistec, v ktorých je obžalovaný. Tvrdí, že to, čo sa mu kladie za vinu, nespáchal. Argumenty, ktoré pre obhajobu má, považuje za dostatočné. „Celý proces bol vedený zaujatými orgánmi a myslím si, že preukážeme v dostatočnej miere, že to všetko, čo tvrdili orgány, sa nestalo,“ poznamenal poslanec.
Šimečka otvorene: Gašpar môže zneužívať funkciu, aby si pomohol vo svojej trestnej veci
Vzťahy s Ukrajinou
Slovensko podľa podpredsedu NRSR chce mať s Ukrajinou konštruktívne vzťahy a na prospech obom stranám. Prípadné pozvanie premiéra Roberta Fica (Smer-SD) do Kyjeva sa bude vyhodnocovať, v akom čase a podmienkach to bude, uviedol. „Kde to nakoniec bude, či to nebude na hranici medzi Slovenskom a Ukrajinou, uvidíme,“ povedal Gašpar.
Poslanec by mal tiež absolvovať cestu s premiérom do Ruska. Cestovať do Moskvy by mali 8. mája a vrátiť by sa mali 9. mája. „Navštíviť by sme mali hrob neznámeho vojaka pri Kremeľskom múre a vzdať tam hold a pamiatku všetkým, ktorí padli v boji proti fašizmu a nacizmu v druhej svetovej vojne,“ priblížil Gašpar. Rokovania v Moskve podľa neho ešte nie sú potvrdené. Poukázal na dve možnosti cesty do Ruska, a to cez Česko, Nemecko, Švédsko a Fínsko alebo južnou trasou.
„Kto chce prispôsobovať históriu súčasným politickým konfliktom a podmienkam, tak sme na najlepšej ceste zabudnúť na to, čo je našou históriou, a tým pádom zle nastavovať budúcnosť. My nemôžeme meniť historické fakty len preto, že politická prítomnosť nám hovorí, že sa máme správať podľa aktuálnej situácie,“ skonštatoval.