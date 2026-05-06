Ceny plynu v Európe prudko PADAJÚ! Trumpova dohoda s Iránom prináša nádej a okamžitú úľavu trhom

AMSTERDAM - Veľkoobchodná cena plynu pre európsky trh sa dnes výrazne znižuje vďaka nádejam na mierovú dohodu medzi Spojenými štátmi a Iránom. Kľúčový termínový kontrakt na plyn s dodaním budúci mesiac vo virtuálnom obchodnom uzle Title Transfer Facility (TTF) v Holandsku vykazoval okolo 13:45 SELČ pokles o viac ako desať percent a pohyboval sa v blízkosti 42 eur (zhruba 1020 Sk) za megawatthodinu (MWh). Predtým zostúpil až na 40,50 eura za MWh.
Americký prezident Donald Trump oznámil, že Spojené štáty nakrátko prerušujú operáciu, pri ktorej v Hormuzskom prielive sprevádzali a chránili lode ohrozované iránskou blokádou. Zdôvodnil to veľmi pokročilými rozhovormi s Iránom a snahou o dosiahnutie dohody.
Lodnú dopravu v Hormuzskom prielive ochromil konflikt na Blízkom východe, ktorý koncom februára odštartovali americko-izraelské útoky na Irán. Prieliv je kľúčovou cestou pre prepravu ropy a plynu z oblasti Perzského zálivu.
Biely dom sa podľa serveru Axios domnieva, že uzavretie dohody o jednostránkovom memorande o porozumení je na dosah, pričom odpoveď Teheránu na niekoľko kľúčových bodov by mohla prísť do 48 hodín. Dohoda podľa serveru počíta okrem iného s moratóriom na iránske obohacovanie uránu, so zrušením amerických sankcií proti Teheránu as uvoľnením zmrazených iránskych aktív, ako aj s obnovením prevádzky v Hormuzskom prielive.