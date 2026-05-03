AKTUÁLNE Vážna nehoda autobusu na strednom Slovensku: Na mieste zasahoval aj vrtuľník

DOBRÁ NIVA – Pokojnú nedeľu narušila vážna dopravná nehoda. Pri obci Dobrá Niva havaroval autobus. Vozidlo skončilo po náraze prevrátené na bok. Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky vrátane leteckých záchranárov.
Dopravná nehoda autobusu si nevyžiadala vážne zranenia. Ľahko sa zranilo deväť ľudí, autobus smeroval na fakultatívny zájazd z Chorvátska do Poľska.
Autobus zišiel z cesty, následne sa prevrátil. „V autobuse sa podľa doterajších informácií mali nachádzať cestujúci maďarskej, poľskej, ukrajinskej a slovenskej národnosti,“ uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Nikola Žabková.
Po nehode bolo do nemocníc s ľahkými zraneniami transportovaných deväť ľudí. Na mieste zasahovali aj leteckí záchranári, ktorí si na mieste prevzali do starostlivosti 27-ročnú ženu poľskej národnosti. „S ľahšími poraneniami bola letecky prevezená do nemocnice v Banskej Bystrici,“ uviedla hovorkyňa Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby Air Transport-Europe Zuzana Hopjaková.
V autobuse sa podľa hasičov v čase nehody nachádzalo 16 cestujúcich a dvaja vodiči. „V dôsledku nehody viaceré osoby utrpeli zranenia rôzneho rozsahu. Na miesto bol vyžiadaný aj evakuačný autobus Hasičského a záchranného zboru,“ uviedli na sociálnej sieti hasiči.
Polícia na mieste naďalej dopravnú nehodu dokumentuje, cesta I/66 je čiastočne prejazdná. „Príčina a okolnosti vzniku nehody sú predmetom ďalšieho objasňovania,“ doplnila Žabková.