Kaliňák varuje pred nebezpečným dvojblokom: Rusko sa stáva úplne závislým od Číny, nie je to v našom záujme

VARŠAVA - Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) v stredu na bezpečnostnej konferencii Defence24 Days v Poľsku upozornil na strategické zbližovanie sa Ruska a Číny. Vyhlásil, že Moskva sa postupne stáva čoraz viac závislou od Pekingu, čo nie je v záujme Západu. Informuje o tom varšavský spravodajca.

„Vidíme, ako sa Rusko a Čína zbližujú. Nie sú prirodzenými priateľmi, no Rusko sa stáva úplne závislým od Číny,“ uviedol Kaliňák, podľa ktorého sa ich spolupráca prehlbuje. „Pýtam sa, či to je to, čo chceme? Či je tento dvojblok dobrým riešením. Alebo či by nebolo bezpečnejšie držať ich od seba o niečo viac,“ uviedol a zdôraznil, že NATO a Európa musia pri bezpečnostnej politike uvažovať globálne a zamerať sa aj na vzťahy s krajinami mimo Aliancie.

Minister zároveň kritizoval, že Západu sa nepodarilo získať podporu významných štátov ako India či Čína v otázke opatrení voči Rusku. Podľa neho je práve rozpoltenosť medzinárodného spoločenstva jedným z dôvodov, prečo nepriniesli očakávaný efekt. „Môžeme sa snažiť byť jednotní v NATO a v Európe, ale to nestačí. Nepresvedčili sme Indiu, nesústredili sme sa na Čínu ani na takmer polovicu sveta,“ uviedol.

V súvislosti s vojnou na Ukrajine Kaliňák povedal, že konflikt zásadne mení pohľad armád na moderné bojisko. Podľa neho sa vojna v niektorých aspektoch vracia k modelom známym z prvej a druhej svetovej vojny, pričom kľúčovú úlohu teraz zohrávajú drony a dlhodobé opotrebovacie boje. Minister zároveň vyzval na posilnenie európskej obrannej infraštruktúry. Podľa neho by strategické projekty vo východnom krídle NATO mali byť financované spoločným úsilím Európskej únie a spojencov, nielen z rozpočtov jednotlivých krajín.

Hlavný tréner Martin Dendis zhodnotil MS do 18 rokov
Pokus o krádež na bratislavskom hrade
Do jojkárskej relácie Ranné noviny zavítali držitelia Oscara
Nezávislá kandidátka Petra Mazúrová chce zmeniť Žiar nad Hronom: Ohlásila kandidatúru na primátorku
Sikorski o Ficovej ceste do Moskvy: Ak odblokuje pomoc Ukrajine, môžeme mu túto návštevu odpustiť
Zlato a milióny eur sú späť na Ukrajine: Maďarsko po mesiacoch vrátilo zadržané cennosti Oščadbanky
Úplatky, sledovanie a šikana: Migranti v Rusku to majú mimoriadne ťažké
Tragický stret autobusu s autocisternou: HROZIVÉ zábery z miesta! V plameňoch zahynulo 16 ľudí
Hosť prišiel do šou ADELA trochu inak až veľmi inak: Pozrite, čo mal futbalista na nohách!
Slávna herečka reaguje na kritiku: Vypočula si kruté prirovnania na svoj vzhľad!
Expertka na módu Kanisová o trendoch a oblečení: Mnohé SLOVENKY poteší!
Orlanda Blooma (49) zase načapali s inou (27): Náramne sa podobá na jeho EX!
Desivý objav po takmer 2000 rokoch: Dvaja muži sa snažili uniknúť, no prišla smrť!
Prekvapia tvarom aj chuťou: Päť neobvyklých plodov, ktoré môžete ochutnať len v ďalekej exotike
Slováci si budú môcť kúpiť unikátny kúsok: TENTO detail si všimnú len pozorní!
BIZARNÝ pokus o samovraždu: Mladík sa vyhrážal, že vyskočí z okna! Byt sa nachádzal na PRÍZEMÍ
Symbolické gesto alebo záchrana rozpočtu? Pozrite sa, koľko ľudí by mohlo prísť o 13. dôchodok!
Otázka za milión: Kto naozaj potrebuje 13. dôchodok? INESS ukázal, kto by oň mohol prísť!
Slováci sa boja gréckej cesty: Prieskum odhalil silné obavy z kolapsu verejných financií! (prieskum)
Koľko dostanete na dôchodku? Štát posiela prognózy miliónom ľudí. Pozrite sa, čo v nich nájdete!

Prekvapujúca správa spod Zobora: Tréner Kmeč nebude pokračovať pri majstrovskom mužstve Nitry
Hovoria o tom aj v zahraničí: Nitriansky miláčik Čederle odchádza, už je známy aj nový klub
Dobré holuby sa vracajú: Biatlonový svet obletela kľúčová správa medzisezónneho obdobia
Slafkovský napísal exkluzívny blog a reagoval na viaceré témy: Nechcem prezrádzať tajomstvo, ale...
Minulý rok 1 milión predražených známok cez neoficiálne weby
TEST: Renault 4 - aby elektromobily neboli nudné
Veľké Kapušany sa dočkali rekonštrukcie hlavnej cesty
TEST: Fiat Doblo - nafta a klasický automat - kombinácia, ktorú ťažko prekonať
Prečo vo firmách tak často zlyháva komunikácia na pracovisku (a čo za tým naozaj je)
Ako dať kolegovi spätnú väzbu tak, aby mala zmysel a priniesla výsledky
Letná brigáda môže odštartovať kariéru, nielen priniesť peniaze
Zatočte s jarnou únavou a získajte späť energiu
Klobásy na grile: Prečo ich nikdy neprepichovať vidličkou a ako dosiahnuť, aby nepraskli?
Brownies s tvarohom a čerešňami
Lepšia ako špenát? Prečo by ste mali dať žihľave v kuchyni šancu
Bratislavské rezy ako z cukrárne, ktoré si zamilujete!
Nový HONOR 600 je štýlový aj odolný. Pozri sa, ako premení tvoj digitálny život
VIDEO: Turecko predstavilo nový systém URAN: 105 mm húfnicu, ktorá nepriateľa zavalí paľbou, potom rýchlo utečie preč
USA spustili Project Freedom: výsadkári 82. divízie pripravení reagovať na krízu v Hormuzskom prielive
Táto AI funkcia v Galaxy telefónoch ti môže ušetriť hodiny hľadania. Celý outfit z fotky ti nájde za pár sekúnd, oplatí sa ju vyskúšať
Hneď by ste spoznali, že je iný ako ostatné. Za kamennými múrmi je skromný domov, majiteľ si ho mení sám už 23 rokov
Bol už zastaralý a dlhé roky sme ho zavrhovali. Trend, ktorý si mnohí ešte pamätajú z minulosti, sa k nám zasa vracia
Tu ešte stále cítiť pravú dušu dediny. Chalupa v podhorí vám ukáže vidiecku idylku aj atmosféru ako za starých čias
Je univerzálna, navodzuje pokoj a pomôže sa sústrediť. Takto môžete farbu roka Secret Safari použiť i doma

Máte už muškáty v hrantíkoch? Urobte teraz tieto 3 kroky, aby ste mali v júni záplavu kvetov
Budú vaše čučoriedky sladké a veľké? Ak v máji neurobíte toto, zostanú im len listy
Nenechajte ovocné stromy smädné! Májová zálievka rozhodne o kvalite úrody. Koľko vody potrebujú?
Starostlivosť o narcisy a tulipány po odkvitnutí: Prečo ich nestrihať príliš skoro?
