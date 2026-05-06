Orlanda Blooma (49) zase načapali s inou (27): Náramne sa podobá na jeho EX!

NEW YORK - Herec Orlando Bloom sa po Met Gala objavil v spoločnosti mladej brunetky, ktorá nápadne pripomína jeho bývalú partnerku. Fotografie z nočného New Yorku okamžite rozprúdili dohady o novom romániku, hoci podľa zákulisných informácií môže byť pravda celkom iná.
Herec Orlando Bloom opäť rozvíril vody šoubiznisu. Len pár mesiacov po rozchode s Katy Perry sa objavil po boku ďalšej mladej ženy, ktorá je jej až nápadne podobná. 49-ročnú hviezdu zachytili paparazzi v skorých ranných hodinách pri odchode na exkluzívnu afterparty Met Gala v New Yorku. Bloom sa snažil zostať nenápadný, no pozornosti fotografov neunikol.
Spoločnosť mu robila 27-ročná modelka a influencerka Meredith Duxbury, ktorá má na Instagrame viac než 1,7 milióna fanúšikov. Brunetka mala na sebe priehľadné čierne čipkované šaty a nikomu neušlo, že sa výrazne podobá na hercovu ex Katy Perry. Fotografie dvojice, ktorá sa držala v tesnej blízkosti, okamžite spustili špekulácie o novom romániku. Vekový rozdiel medzi nimi je pritom 22 rokov. Duxbury sa navyše len nedávno rozišla s austrálskym modelom Douglasom Josephom.
Situácia však môže byť úplne iná, než sa zdá. Podľa zdroja TMZ Bloom údajne Duxbury vôbec nepoznal a na podujatie dorazil s inou ženou – švajčiarskou modelkou Luisou Laemmel, s ktorou ho videli už aj na Super Bowl. Už v júni minulého roka ho načapali s viacerými ženami a vo februári ho zachytili so spomínanou modelkoi Luisou. Bloom a Perry pritom nemajú úplne jednoduchú minulosť.
Po rozchode v roku 2017 sa síce dali opäť dokopy a v roku 2019 ju herec požiadal o ruku, no ich vzťah sa napokon skončil. Spolu majú dcéru Daisy. Speváčka sa medzičasom posunula ďalej – už dlhšie randí s bývalým kanadským premiérom Justin Trudeau. Ich vzťah trvá približne osem mesiacov.
