Slávna herečka reaguje na kritiku: Vypočula si kruté prirovnania na svoj vzhľad!

LOS ANGELES - Herečka Olivia Wilde (42) šokovala svojou premenou. Na nedávnej premiére sa objavila totálne vychudnutá. Ľudia ju začali prirovnávať ku ožitej mŕtvole, ale aj ku Glumovi z Pána prsteňov. Teraz sa rozhodla reagovať na túto krutú kritiku.
Olivia Wilde sa nedávno objavila v spoločnosti a počas filmového festivalu v San Franciscu vyvola rozruch. Predstaviteľka doktorky Handleyovej zo seriálu Dr. House šokovala zmenou imidžu. Nenavštívila však kaderníčku ani plastického chirurga, ale značne schudla, čo poznačilo hlavne jej tvár. Po zverejnení záberov z festivalu sa herečka ocitla pod krutou paľbou kritiky.
Mnohí ju prirovnávali k ožitej mŕtvole alebo Glumovi z Pána prsteňov. Wilde sa aktuálne rozhodla reagovať na tieto nepekné prirovnania. Jej reakciu natočil jej brat Charlie Cockburn. „Olivia Wilde, chceli by ste sa vyjadriť k nedávnym správam, že ste ožitá mŕtvola?" spýtal sa jej. „Neviem prečo som bola tak blízko kamery, nemusela som byť," povedala so smiechom herečka. „Nie, nie som mŕtva," dodala s úsmevom.
Vďaka nej sa však o filme, ktorý prezentovala na filmovom festivale hovorí skôr než dorazil do kín. Ide o počin s názvom Pozvanie, ktorý režíruje, ale v ňom aj stvárňuje hlavnú rolu. Postarala sa tak o propagáciu, ktorú dozaista nemala v pláne.
