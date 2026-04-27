Po útoku na Ferenčáka má nasledovať ochrana: Fico hovorí o riziku ďalších incidentov

BRATISLAVA - Nezaradenému poslancovi parlamentu a primátorovi Kežmarku Jánovi Ferenčákovi by mala byť po víkendovom útoku poskytnutá ochrana. Povedal to premiér Robert Fico (Smer-SD) s tým, že ide o ústavného činiteľa a môže byť predmetom ďalších útokov.
„Ak je tento skutok pravdivý, tak si myslím, že by mal minister vnútra uvažovať o poskytnutí ochrany pánovi poslancovi. Ale ja o tom skutku nič neviem, len to, čo som čítal v médiách a čo som počul z úst pána Ferenčáka,“ povedal Fico.
Poslanec Ferenčák uviedol, že v pondelok ho kontaktovali z odboru operatívneho zabezpečenia Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií Ministerstva vnútra SR. „V blízkej dobe budeme mať stretnutie a preberieme možnosti ochrany mojej osoby a mne blízkych osôb,“ priblížil. Ferenčák doplnil, že ho vo veci napadnutia čaká výsluch na polícii.
Ferenčák v nedeľu (26. 4.) v diskusnej relácii Politika 24 na Joj 24 informoval, že bol fyzicky napadnutý v prítomnosti jeho dcéry, pričom ho útočník udrel do hlavy. Povedal, že útočníka nepozná, išlo podľa neho o statného muža, ktorý ho napadol zozadu. Prešovská krajská polícia neskôr potvrdila, že kežmarský vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre prečin útoku na verejného činiteľa a výtržníctvo. Spresnila, že v sobotu (25. 4.) v neskorých večerných hodinách prijala oznámenie, že na zimnom štadióne v Kežmarku došlo neznámou osobou k fyzickému napadnutiu osoby Jána F.