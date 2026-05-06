Expertka na módu Kanisová o trendoch a oblečení: Mnohé SLOVENKY poteší!

BRATISLAVA - Stylistka Zuzana Kanisová patrí k elite vo svojom odbore.
Zuzana Kanisová je známa svojím neomylným okom pre detail a čistú eleganciu. Hoci pracuje s tými najluxusnejšími kúskami, prekvapivo tvrdí, že výška konta z vás módnu ikonu nespraví. „Nemyslím si, že to musia byť všetko najdrahšie značky. Pre mňa je zásadná kvalita a tá sa dá dosiahnuť aj za nižšiu sumu. To, aby bol niekto dobre oblečený, nezávisí od peňazí,“ vyvracia mýty odborníčka, pre ktorú sú vkus a kvalita dôležitejšie než cenovka.
Ak ste si mysleli, že ladenie kabelky s topánkami je dávno "out", Zuzana vás vyvedie z omylu. Tento kedysi prísny diktát je späť v plnej sile! „Kabelka a topánky rovnakej farby sa vracajú, lebo je veľmi populárny monochromatický look – doplnky aj oblečenie v jednej farbe. Veľmi pekná kombinácia je, keď buď topánky alebo kabelka sú vo zvieracom vzore a ten druhý doplnok je v konkrétnej, väčšinou neutrálnej farbe,“ radí stylistka, ako v súčasnosti dosiahnuť šmrnc.
Paradoxom ostáva, že kým pre klientov a módne editoriály čaruje s celou paletou farieb, ona sama ostáva verná minimalizmu. „Na sebe farby nemám rada. Samozrejme, pracujem s nimi pri projektoch a osobnostiach, tam sa bez toho nedá zaobísť, ale v osobnom živote farby nepreferujem,“ priznala Kanisová, ktorá je roky verná svojej ikonickej čiernej.
Pri príprave módnej prehliadky značky CCC, kde hrajú hlavnú úlohu doplnky, má jasný postup. Je to pre ňu alchýmia, kde najprv vyberie "hlavných hrdinov" a až následne k nim dotvára zvyšok outfitu. A aký je aktuálny trend pri kabelkách? Verte, toto poteší nejednu Slovenku...
